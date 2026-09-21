¡Más que un título! El Real Madrid Baloncesto se sacude una de sus grandes preocupaciones

El Real Madrid Baloncesto se alzó con la primera Supercopa Euroliga de la historia. Los blancos llegaban a dos partidos por un título con muy poco trabajo con su nuevo técnico, Pedro Martínez. El catalán practica un juego muy particular y asentarlo no es sencillo. El conjunto madridista está demostrando una gran laxitud para aprender.

Pedro Martínez pasa el examen con nota con su Real Madrid Baloncesto

Lo que funcionó en Valencia Basket no tiene porqué hacerlo en el Real Madrid Baloncesto. En este sentido, había muchas suspicacias con la adaptación de la gestión y el estilo de juego a un equipo con los jugadores del caché del madridista. La pretemporada fue disipando las dudas, pero el primer título en juego ha quitado de la cabeza de sus seguidores de un plumazo algunas de las preocupaciones.

Una de las grandes preguntas que se hacían los aficionados del Real Madrid Baloncesto era si la política de minutos de Pedro Martínez funcionaría. La temporada es muy larga, pero en este primer tramo ha quedado más que secundada. Tras una pretemporada en velocidad crucero tocaba demostrar contra la élite europea en la Supercopa Euroliga. Los blancos ganaron a todo un Olympiacos alineando a los 12 jugadores y sin que nadie superase los 25 minutos de juego.

La Supercopa Euroliga demuestra que la plantilla compra la idea

Implementar un estilo no es para nada sencilla. El propio Barça Basket se las está viendo y deseando para carburar en ataque. Sin embargo, la plantilla del Real Madrid Baloncesto parece haber digerido la idea de Pedro Martínez con suma facilidad. En el encuentro frente a Olympiacos de Supercopa Euroliga se vio un equipo muy dinámico, con varios de los puntos clave del libreto del técnico totalmente asimilados.

🏆👔 Pedro Martínez pic.twitter.com/mNYfkz53Y0 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 19, 2026

El Real Madrid Baloncesto hizo mucho daño a Olympiacos con su juego en trnsición. Los primeros segundos de posesión en campo defensivo eran claves, con muchos jugadores lanzando al conjunto en bote, no solo los bases. En campo ofensivo, las penetraciones y los bloqueos directos en llegada generaron muchos puntos especialmente tiros liberados en las esquinas. Los griegos estuvieron fuera de ritmo todo el encuentro y acabaron sucumbiendo.