El banquillo del Real Madrid: radiografía de la segunda unidad de Pedro Martínez

El paso por la preparación veraniega ha terminado de dibujar los trazos del mapa táctico de Pedro Martínez. Más allá del volumen global de puntos y la velocidad de circulación, el elemento verdaderamente diferenciador del Real Madrid reside en la profundidad y agresividad de su segunda unidad. A lo largo de la pretemporada, el rendimiento del banquillo ha ido en clara progresión: desde los desajustes iniciales en Pontevedra en el tropiezo ante el Río Breogán (110-102), pasando por la exhibición anotadora frente al Baskonia en León (121-80) hasta culminar con la victoria en el Torneo Costa del Sol tras imponerse 74-113 al Unicaja de Málaga.
Mapeo estadístico del Real Madrid: el impacto de los suplentes en la pretemporada
El rendimiento de la segunda unidad en los distintos compromisos amistosos refleja una constante: la entrada de las rotaciones no frena la anotación, sino que castiga el desgaste del rival.
|Encuentro
|Puntos titulares
|Puntos banquillo
|Principal referente de la banca
|vs. Río Breogán (102 pts)
|58 pts
|44 pts
|Andrés Feliz (14 pts)
|vs. Saski Baskonia (121 pts)
|52 pts
|69 pts
|Facundo Campazzo / Theo Maledon (18 pts)
|vs. Unicaja (113 pts)
|46 pts
|67 pts
|Theo Maledon (19 pts)
Tres claves tácticas del engranaje de refresco diseñado por Pedro Martínez
La aportación de los hombres que salen de refesco responde a un diseño de juego estudiado para maximizar el ritmo de partido:
- Dirección compartida y presión exterior: La alternancia en la base entre Theo Maledon y Andrés Feliz permite mantener un nivel de acoso defensivo sobre el manejador rival a campo abierto sin cargar de faltas ni de minutos a la primera unidad.
- Versatilidad en el puesto de ‘cuatro’: La presencia en la rotación de perfiles polivalentes como Gabriel Deck y Chima Okeke garantiza físico en el rebote defensivo y capacidad para correr la transición tras recuperación.
- Amenaza vertical en la pintura: La rotación interior con la caída hacia el aro de Olivier Sarr genera fijaciones defensivas que liberan esquinas para los tiradores de la segunda unidad.
La prueba de fuego: un calendario comprimido
Mantener una producción media cercana a los 50 o 60 puntos desde el banquillo resulta indispensable para encarar el nivel de exigencia de la Liga Endesa y la Euroliga. Si la segunda unidad logra consolidar esta regularidad anotadora cuando arranquen las dobles jornadas europeas, Pedro Martínez dispondrá del colchón táctico necesario para dosificar a sus piezas clave y llegar con frescura a los finales apretados.