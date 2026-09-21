De debutante a titular en 24 horas: Mikael Jantunen empieza a explicar por qué lo quería Pedro Martinez

El nuevo ala-pívot del Real Madrid, Mikael Jantunen, apenas ha necesitado dos partidos oficiales para empezar a encontrar su espacio en el equipo. El jugador finlandés se estrenó el pasado viernes ante el Dubai Basketball. Apenas 24 horas después arrancó como titular en la final de la Supercopa de la Euroliga frente al vigente campeón de la competición, Olympiacos.

Una primera oportunidad que no desaprovechó

En el primer encuentro, el nuevo fichaje realizó un partido discreto. Jantunen estuvo 17 minutos y 27 segundos sobre la pista, anotó cinco puntos y repartió tres asistencias. Un día después, Pedro Martínez decidió incluirlo en el quinteto inicial. El finlandés respondió con 11 puntos en algo más de 17 minutos y terminó con 13 de valoración, mejorando las sensaciones de su estreno.

Jantunen, de 26 años y 2,04 metros, llegó este verano procedente del Fenerbahçe. Antes había pasado por la Universidad de Utah, el BC Oostende belga y el Treviso Basket italiano. Después llegó al Paris Basketball, donde terminó de hacerse un nombre en Europa. Con el conjunto francés conquistó la EuroCup en 2024 antes de dar el salto al equipo turco.

Su etapa en París mostró especialmente su capacidad para abrir el campo desde la posición de cuatro. En la Euroliga 2024-25 promedió 7,5 puntos y 4,8 rebotes, además de un 38,8% de acierto desde el triple. Unos números que explican el interés que despertó su perfil antes de llegar al Fenerbahçe.

El finlandés que puede hacerse un hueco entre tanto talento

Jantunen ha sido uno de los siete fichajes realizados por el Real Madrid este verano. Es un jugador capaz de abrir el campo, ayudar en el rebote y ofrecer soluciones defensivas sin necesitar demasiado balón. Esa versatilidad puede ser una de las razones por las que Pedro Martínez ha empezado a darle minutos importantes desde el inicio.

Comunicado Oficial: Mikael Jantunen — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 22, 2026

La competencia en su posición será elevada, con jugadores como Jaime Pradilla, Chuma Okeke o Usman Garuba, además de Gabriel Deck en determinados momentos. Su titularidad en el segundo partido oficial deja, sin embargo, una primera muestra de la confianza que el técnico puede depositar en él durante la temporada.

El finlandés obtuvo gran popularidad a raíz de tener un papel importante en el histórico EuroBasket 2025 de Finlandia, selección que alcanzó por primera vez las semifinales. Jantunen terminó el campeonato con 12,1 puntos, 4,8 rebotes y 2,3 asistencias de media, además de un llamativo 45% de acierto desde el triple. Firmó 15 puntos ante Serbia en octavos y 19 frente a Georgia en cuartos, partido que permitió a Finlandia meterse entre las cuatro mejores selecciones de Europa