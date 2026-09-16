El MVP de la final U22 con Real Madrid da el salto a Estados Unidos

Khalifa Diop decidió emprender la aventura NBA y aceptar la propuesta de los Cleveland Cavaliers. Chiek Diallo abandonó Baskonia para incorporarse al proyecto de St. Bonaventure en la NCAA, mientras que Mate Khatiashvili apostó por recalar en SoCal Academy antes de dar el salto al baloncesto universitario. Ahora, un cuarto ‘prospect’ de Baskonia hace las maletas y pone rumbo a Estados Unidos.

Hugo Alonso: del Real Madrid a la pretemporada con Baskonia

El base de 18 años cuenta con varias etapas en la cantera del Real Madrid y este verano realizó la pretemporada con el Kosner Baskonia, con la intención de ganarse un sitio en el roster de Paolo Galbiati. La pasada temporada, Hugo Alonso regresó al conjunto blanco después de destacar en SBA Academy y firmó unos promedios de 6,4 puntos por partido con el equipo júnior, además de 4,6 puntos, 2,2 rebotes y 3,3 asistencias en 18:46 minutos por encuentro en la Liga U.

Ahora, Hugo Alonso se ha decidido por Layton Christian Academy, uno de los programas de High School más reconocidos de Estados Unidos, ubicado en el estado de Utah y con varios títulos en su palmarés. En los Eagles, el base español buscará ganar protagonismo, elevar su cotización y llamar la atención de los principales programas universitarios, con el objetivo de dar el salto a una universidad de la NCAA Division I en el curso 2027-28.

MVP de la final de Liga U22

El Real Madrid se impuso al filial del Barça Basket en aquella final U22, en la que Hugo Alonso fue elegido MVP. Tras el verano, Baskonia incorporó a varios jugadores para reforzar su pretemporada, entre ellos Dejan Kravic, Lucas Nguessan, Mehdy Ngouama, Goran Filipovic y el propio Hugo Alonso.

El objetivo del escolta español era aprovechar esas semanas de trabajo para destacar y ganarse un contrato, pero finalmente ha optado por cambiar de rumbo. Alonso se decanta por el High School estadounidense con la mirada puesta en convertirse en un nuevo jugador español en la NCAA a partir del curso 2027-28.