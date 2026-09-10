¿Qué españoles van a jugar en la NCAA 2026-2027?

El baloncesto español vivió un momento histórico con Aday Mara, primer jugador español en conquistar el título de la NCAA con Michigan. Ahora, el pívot da el salto a la NBA, donde coincidirá con otro talento formado en el baloncesto universitario estadounidense como Baba Miller. La NCAA volverá a contar con una amplia representación española durante la temporada 2026-27 viendo a jugadores que estarán repartidos por numerosos programas, con objetivos muy diferentes: desde quienes aspiran a competir por el título en abril hasta aquellos que buscarán hacerse un hueco en el March Madness.

Una temporada que también servirá como escaparate para una nueva generación de talento español, con la mirada puesta en el Draft de la NBA de 2027, donde podrían aparecer nuevos nombres procedentes del baloncesto universitario estadounidense.

Todos los españoles en NCAA 2026-27

Miguel Malik Allen – Charlotte 49ers

Año NCAA : senior

: senior Stats 25-26 : 1.6 puntos, 0.8 rebotes, 30 partidos Liga Endesa, 6 minutos; 3.5 puntos, 2.5 rebotes en Eurocup

: 1.6 puntos, 0.8 rebotes, 30 partidos Liga Endesa, 6 minutos; 3.5 puntos, 2.5 rebotes en Eurocup Posición : alero

: alero Equipo 25-26: Joventut Badalona

Canterano de la Penya, ha decidido emprender la aventura NCAA tras haber formado parte del primer equipo en las últimas temporadas. El objetivo es reencontrarse con su mejor versión y dejar atrás los problemas físicos en el proyecto de los Charlotte 49ers, dirigido por Wes Miller en la conferencia The American. Allí buscará hacerse un hueco en un equipo que aspira a regresar al March Madness, un torneo que el programa no disputa desde 2005. En Charlotte compartirá vestuario con Jordi Rodríguez, otro producto de la cantera verd-i-negre.

Izan Almansa – Gonzaga Bulldogs

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 4.2 puntos, 2 rebotes, 23 partidos Liga Endesa; 3 partidos Euroliga

: 4.2 puntos, 2 rebotes, 23 partidos Liga Endesa; 3 partidos Euroliga Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Real Madrid

Formado en la cantera del Real Madrid, decidió tomar un camino alternativo hacia la NBA pasando por Overtime Elite, Ignite y la NBL australiana con los Perth Wildcats. Tras no ser elegido en el Draft, regresó a la casilla de salida y firmó la pasada temporada por el conjunto blanco. Ahora hace oficial su llegada a los Bulldogs, vuelve a cambiar de rumbo para iniciar una nueva etapa en la NCAA, aterrizando en un programa de primer nivel bajo las órdenes de Mark Few.

Bruno Alocén – Valparaiso Beacons

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 6.3 puntos, 3 rebotes, 1.5 asistencias, 32 partidos, 21.3 minutos

: 6.3 puntos, 3 rebotes, 1.5 asistencias, 32 partidos, 21.3 minutos Posición : base

: base Equipo 25-26: Indiana Sycamores

Tras completar sus dos primeras temporadas en la NCAA con los Sycamores, el base ha optado por afrontar un nuevo reto, no lejos de donde estudiaba, y continuar su carrera en los Beacons de Valparaiso (estado de Indiana), el equipo dirigido por Roger Powell en la Missouri Valley Conference. El manresano busca dar un salto de calidad en su evolución y asumir un papel más relevante dentro de un proyecto en el que está llamado a ser una de las piezas diferenciales. Su llegada coincide con la ambición de un programa que persigue regresar al March Madness por primera vez desde 2015.

Andrés Amon – Siena Saints

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 2.3 puntos, 3 rebotes (Tercera FEB)

: 2.3 puntos, 3 rebotes (Tercera FEB) Posición : pívot

: pívot Equipo 25-26: Movistar Estudiantes B

Amón Bystrova optó por dejar la cantera de Estudiantes para continuar su formación al otro lado del Atlántico y dar el salto a la NCAA. Después de desempeñar un papel clave en el ascenso a Segunda FEB y de consolidarse como internacional español U20, el pívot pone rumbo a Albany para incorporarse a la Universidad de Siena, programa de la MAAC dirigido por Nevada Smith. Los Saints regresaron al March Madness en 2026 tras 16 años de ausencia y ahora aspiran a consolidar ese crecimiento con la incorporación del interior español, llamado a convertirse en una pieza importante tanto para el presente como para el futuro del equipo.

Alberto Blanco – Oral Roberts Golden Eagles

Año NCAA : Freshman

: Freshman Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Central Florida HS

Campeón del Eurobasket U16 en su etapa de formación, Alberto ha decidido dar el salto al baloncesto universitario estadounidense de la mano de los Golden Eagles de Oral Roberts, descartando otras propuestas como las de UTSA o Grambling. El jugador estará dirigido por Kory Bennett, quien destacó su llegada como una incorporación de gran valor para el programa.

“Estoy emocionado de añadir a Alberto a nuestra familia ORU. Va a aportar mucha versatilidad, energía, pasión y una gran conexión con el juego”, señaló Bennett. “La manera en la que impulsa a sus compañeros y su enfoque desinteresado en todo lo que hace es algo que nuestros aficionados van a valorar mucho. Su capacidad para lanzar, atacar el aro y generar juego para otros jugadores de su tamaño lo convertirá en un jugador muy divertido de ver y aún más de compartir pista con él”.

Nacho Campoy – Drexel Dragons

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 1 partido jugado

: 1 partido jugado Posición : Alero

: Alero Equipo 25-26: Drexel

Los Dragons ubicados en la ciudad de Philadelphia serán uno de los equipos de la NCAA con doble presencia española, ya que además de Campoy cuentan en sus filas con Clem Edomwonyin, que afrontará su temporada Junior. Formado en la cantera del Real Madrid, el interior buscará dar un paso adelante y ganar protagonismo después de un primer curso universitario en el que apenas dispuso de minutos y tuvo un papel secundario en la rotación.

Jorge Carot – Pacific Tigers

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 14.4 puntos, 8 rebotes en la Liga U

: 14.4 puntos, 8 rebotes en la Liga U Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Valencia Basket

Interior con potencial para construir una sólida trayectoria en la NCAA, considerado uno de los mejores proyectos salidos de la cantera de Valencia Basket, que seguirá manteniendo sus derechos. Jugador con buen olfato para finalizar cerca del aro y una notable capacidad reboteadora, puede desenvolverse tanto en la posición de ala-pívot como de pívot. Está llamado a convertirse en una pieza notable dentro de la rotación de Dave Smart en la universidad situada en Stockton (California), integrante de la West Coast Conference.

Guillermo del Pino – Maryland Terrapins

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 1.5 puntos, 8.9 minutos, 24 partidos

: 1.5 puntos, 8.9 minutos, 24 partidos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Maryland

Para el internacional español, el sueño de llegar algún día a la NBA sigue intacto. Tras un primer curso en la NCAA con poco protagonismo, afronta ahora su segunda temporada con el objetivo de dar un paso adelante y convencer a Buzz Williams de que puede hacerse un hueco estable en la rotación. Aunque durante el verano surgieron rumores sobre una posible salida al Transfer Portal, el andaluz ha decidido continuar en los Terrapins, dispuesto a reivindicarse sobre la pista y a contribuir a que Maryland pueda llegar lo más lejos posible en el March Madness.

Chiek Diallo – St. Boanveture Bonnies

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 13.3 puntos, 9 rebotes (ANGT)

: 13.3 puntos, 9 rebotes (ANGT) Posición : pívot

: pívot Equipo 25-26: Kosner Baskonia

Salida inesperada desde Baskonia rumbo a Allegany para incorporarse a los Bonnies, dirigidos por Mike MacDonald y con Wojnarowski como general manager del programa. Diallo llega con la expectativa de convertirse en una de las referencias del juego interior de la universidad en la Atlantic 10 y demostrar que puede ser uno de los nombres a seguir en la NCAA durante el curso 2026-27.

Rubén Domínguez – Xavier Muskeeters

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 10.2 puntos, 2.3 rebotes, 40 por ciento en triples, 23.3 minutos

: 10.2 puntos, 2.3 rebotes, 40 por ciento en triples, 23.3 minutos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Texas A&M

Considerado uno de los grandes tiradores del presente y futuro del baloncesto español, Domínguez fue uno de los nombres destacados de la pasada temporada. Tras su etapa con los Aggies, el escolta afronta ahora un nuevo reto con los Musketeers de Richard Pitino, donde buscará dar un paso adelante y consolidarse como una de las referencias del equipo en la Big East. Una gran temporada en Cincinnati podría situarle definitivamente en el radar NBA y abrirle las puertas del Draft de junio de 2027.

Clemson Edomwonyin – Drexel Dragons

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 0.8 puntos, 1.2 rebotes, 4.5 minutos, 26 partidos

: 0.8 puntos, 1.2 rebotes, 4.5 minutos, 26 partidos Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Drexel

El interior español afrontará su tercer año en los Dragons, programa ubicado en la ciudad de Philadelphia con el objetivo de dar un paso definitivo y ganarse un puesto en la rotación de un entrenador de la experiencia de Zach Spiker. Sus dos primeras temporadas en la NCAA han estado marcadas por la irregularidad y una participación limitada, con los minutos en pista como principal hándicap. De hecho, su techo hasta ahora se sitúa en los 11 minutos que disputó ante UNC Wilmington, una cifra que el jugador ilicitano espera dejar atrás en su tercera campaña.

Roger Fabrega Urpina – Fresno State Bulldogs

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 8.3 puntos, 4.5 rebotes en Amics Castelló

: 8.3 puntos, 4.5 rebotes en Amics Castelló Posición : Base

: Base Equipo 25-26: Castelló

Nueva incorporación española a la NCAA procedente de Primera FEB, después de firmar una interesante temporada en Castelló. El jugador da ahora el salto a la Pac-12 de la mano de los Bulldogs de Fresno State, en California, donde estará a las órdenes de Vance Walberg. Un programa con tradición y que en su día también vio crecer a una futura estrella de la NBA como Paul George. En su primera experiencia universitaria, el catalán, con pasado en la cantera del Barça Basket, buscará hacerse un hueco en la rotación de Fresno y aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo en uno de los grandes escaparates del baloncesto estadounidense.

Fabián Flores – DePaul Blue Demons

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 3 puntos, 3 rebotes, 28 partidos, 10.5 minutos

: 3 puntos, 3 rebotes, 28 partidos, 10.5 minutos Posición : center

: center Equipo 25-26: DePaul

El gigante de Alcantarilla, con sus 2,18 metros, volverá a ser uno de los jugadores a seguir en su segundo año en la NCAA. Formado en UCAM Murcia, dejó buenas sensaciones en su primera experiencia universitaria y afronta ahora una nueva temporada con los Blue Demons de DePaul, donde continuará bajo las órdenes de Chris Holtmann. El gran objetivo del pívot será ayudar al equipo a regresar al March Madness, un torneo que DePaul no disputa desde 2004.

Álvaro Folgueiras – Louisville Cardinals

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 8.4 puntos, 3.6 rebotes, 2.2 asistencias, 37 encuentros, 20.8 minutos

: 8.4 puntos, 3.6 rebotes, 2.2 asistencias, 37 encuentros, 20.8 minutos Posición : alero

: alero Equipo 25-26: Iowa

Sin Aday Mara ni Baba Miller en la NCAA, el malagueño toma el relevo como uno de los grandes referentes de la nueva generación de jugadores españoles en Estados Unidos. Tras un notable curso en Iowa, Folgueiras afronta un nuevo reto con su llegada a los Cardinals, donde estará a las órdenes de Pat Kelsey y competirá en la exigente ACC. Un cambio de rumbo inesperado para su último año universitario, pero con un objetivo claro: firmar una temporada sobresaliente, luchar por llegar lejos en el March Madness y posicionar su nombre de cara al Draft de la NBA de 2027.

Max García Plata – Incarnate Word Cardinals

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : sin participación en Florida State

: sin participación en Florida State Posición : base

: base Equipo 25-26: Florida State

Era un cambio que el jugador madrileño buscaba para dar un paso adelante y encontrar sus primeros minutos en la NCAA. García Plata deja Florida State y pone rumbo a San Antonio para incorporarse al proyecto de Shane Heirman en la Southland Conference, donde dispondrá de cuatro años de elegibilidad y buscará asumir un mayor protagonismo.

El madrileño llega además con experiencia en el baloncesto profesional europeo y un perfil que apenas ha podido mostrar en el ámbito universitario. Si logra trasladar a la Southland la producción que ofreció con el filial del Real Madrid, rozando los 10 puntos por partido frente a rivales profesionales, los Cardinals podrían haber encontrado una de las incorporaciones más infravaloradas del portal de transferencias en la conferencia este verano.

Iker Garmendia – Elon Phoenix

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 1.3 puntos, 1 rebote, 4.6 minutos, 15 partidos

: 1.3 puntos, 1 rebote, 4.6 minutos, 15 partidos Posición : alero

: alero Equipo 25-26: Elon

Garmendia coincidirá con Raül Villar en Elon después de colgarse el bronce en el Eurobasket U20 disputado el pasado mes de julio. El canterano de Joventut Badalona afronta su segunda temporada en la NCAA con el objetivo de dejar atrás el escaso protagonismo de su año de debut y ganarse un puesto en la rotación de Billy Taylor. Su reto será asumir un papel más importante en un roster con varios prospects internacionales y ayudar a Elon a competir por todo en la Coastal Athletic Association.

Max Gaspà – Bradley Braves

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 2.9 puntos, 1 rebotes, 9 minutos (ACB)

: 2.9 puntos, 1 rebotes, 9 minutos (ACB) Posición : base

: base Equipo 25-26: Kid&Us Manresa

Gaspà aterriza en la NCAA de la mano de los Bradley Braves, el programa de Peoria, Illinois, después de acumular experiencia en la Liga Endesa y en competición europea, además de dejar buenas actuaciones en la Liga U22. Su llegada cobra todavía más importancia ante la baja de Georgi Gerganov, lesionado de la rodilla, y todo apunta a que asumirá la titularidad en la posición de base.

El jugador catalán ofrece un perfil capaz de influir en diferentes facetas del juego, con recursos para anotar desde los tres niveles, generar oportunidades para sus compañeros y aportar intensidad e inteligencia en defensa.

David Gómez – Colorado Buffaloes

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 5 puntos, 3.5 rebotes, 57% tiros de campo, 19,5 minutos

: 5 puntos, 3.5 rebotes, 57% tiros de campo, 19,5 minutos Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Charlotte 49ers

El jugador alcalareño decidió recurrir al transfer portal para cambiar de aires y poner rumbo a Colorado, después de una temporada freshman marcada por una lesión en el pie que apenas le permitió disputar dos encuentros, ambos en noviembre. Ahora afronta una nueva etapa bajo las órdenes de una figura histórica como Tad Boyle, con el objetivo de recuperar sensaciones, ganar protagonismo y ayudar al equipo a pelear por una plaza en el March Madness a través de la Big 12.

Boyle destacó especialmente su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones y el valor que puede aportar al conjunto de Colorado: “Puede jugar y defender tanto de ala-pívot como de pívot, por lo que su versatilidad en la zona nos va a ayudar”. El técnico también explicó cómo surgió la oportunidad de incorporar al jugador, fruto del seguimiento que el programa mantiene sobre el talento internacional y de los contactos existentes con el anterior entrenador de Charlotte, Aaron Fearne, despedido el pasado marzo.

“Hicimos nuestro trabajo y actuamos bastante rápido para ficharlo”, explicó Boyle, que considera que la lesión terminó jugando a favor de Colorado a la hora de cerrar su incorporación. “A veces, cuando te lesionas, te olvidan. Pero el hecho de que se haya operado significa que su pie estará sano y estará listo para jugar. Nos dio la oportunidad de fichar a un jugador realmente talentoso”, añadió el entrenador.

Alex Huguet – Loyola Maryland Greyhounds

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 1.8 puntos, 1.9 rebotes

: 1.8 puntos, 1.9 rebotes Posición : base

: base Equipo 25-26: Louisiana-Monroe Warhawks

Después de dar el salto desde Palma la pasada temporada, su protagonismo en los Warhawks de UL Monroe fue bastante irregular. En su primer curso en la NCAA, el mallorquín apenas disputó una media de 7 minutos por partido, una situación que ahora espera cambiar con su llegada a los Greyhounds.

El jugador inicia así una nueva aventura en un programa que ha contado con una importante presencia española en los últimos años, con el paso de Santi Aldama como uno de sus grandes referentes. Bajo las órdenes de Josh Loeffler, el mallorquín busca dar un paso adelante, ganar peso dentro de la rotación y disfrutar de muchos más minutos en su segunda temporada en el baloncesto universitario estadounidense.

Julen Iturbe – American Eagles

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 10.5 puntos, 5 rebotes, 25.8 minutos, 32 partidos

: 10.5 puntos, 5 rebotes, 25.8 minutos, 32 partidos Posición : alero

: alero Equipo 25-26: American University

Iturbe afronta su tercera temporada con los Eagles de American University, el programa de la capital estadounidense dirigido por Duane Simpkins. El español se consolidó como una pieza importante de la rotación durante el pasado curso, protagonizando una notable evolución estadística que le llevó a superar los dobles dígitos de anotación.

De cara a esta nueva temporada, Iturbe buscará seguir creciendo dentro del equipo y volver a alcanzar uno de sus grandes objetivos: disputar el March Madness, como ya logró en 2025.

Pablo Jiménez – Southeastern Louisiana Lions

Año NCAA : Freshman

: Freshman Posición : base

: base Equipo 25-26: Southeastern Oklahoma State

El base de 2006 será nuevo jugador de los Lions, la universidad ubicada en Hammond, Louisiana, donde se pondrá a las órdenes de David Kiefer como uno de los nuevos integrantes de su proyecto. Uno de los grandes objetivos del equipo será sumar las victorias necesarias para situarse en la parte alta de la Southland Conference y poder aspirar a un billete para el March Madness, un torneo al que los Lions solo han accedido en dos ocasiones. Con el paso de las semanas también habrá que comprobar qué papel puede asumir Pablo Jiménez dentro del equipo.

Lucas Langarita – Utah Utes

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 2.6 puntos, 1.2 rebotes 12 minutos, 5 partidos

: 2.6 puntos, 1.2 rebotes 12 minutos, 5 partidos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Utah Utes

La temporada 2026-27 supondrá prácticamente el estreno de Langarita en la NCAA. El escolta zaragozano, considerado uno de los grandes talentos del baloncesto español en categorías de formación, afrontará el curso con 21 años y con el objetivo de ganarse un puesto estable en la rotación de Alex Jensen.

Después de una primera etapa condicionada por su escasa participación —solo pudo disputar cinco encuentros desde su llegada al baloncesto universitario estadounidense—, Langarita encara ahora una nueva oportunidad para demostrar su potencial con los Utes de Utah, en la Big 12. Su evolución será uno de los principales focos de atención para el baloncesto español en la NCAA, tanto por su talento como por las expectativas generadas alrededor de uno de los jugadores más destacados de su generación.

Miquel Llompart – Mount St. Mary’s Mountaineers

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 15 puntos, 4.3 rebotes, 2 asistencias

: 15 puntos, 4.3 rebotes, 2 asistencias Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Eckerd Tritons en Florida

Después de firmar dos grandes temporadas en la NCAA Division II, el jugador internacional con España en categorías inferiores afronta ahora un nuevo reto en Division I. El jugador de Alcúdia se incorpora a Mount St. Mary’s, programa de la MAAC con sede en Emmitsburg, Maryland, donde buscará dar un nuevo paso en su progresión.

Durante su etapa en Eckerd College llegó a ser elegido atleta del mes de diciembre, reconocimiento que puso de manifiesto su evolución y rendimiento. Ahora, el objetivo será ganarse un lugar en la rotación de Donny Lind y consolidarse en una competición de mayor exigencia.

Hugo López – South Carolina Gamecocks

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 2.8 puntos, 3.8 rebotes, 15.8 minutos

: 2.8 puntos, 3.8 rebotes, 15.8 minutos Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Movistar Estudiantes

Formado en la cantera de Estudiantes, donde ingresó en categoría alevín y llegó hasta el primer equipo, el jugador ha decidido hacer un paréntesis en su trayectoria en el baloncesto español para emprender la aventura de la NCAA. Lo hará, en principio, con un año de elegibilidad, incorporándose a los Gamecocks de South Carolina.

El objetivo será hacerse un hueco en la rotación de Lamont Paris y asumir un papel relevante dentro del equipo. South Carolina afronta además el reto de recuperar protagonismo en el panorama universitario, ya que en los últimos veinte años el programa masculino solo ha logrado disputar el March Madness en dos ocasiones.

En su nueva etapa compartirá vestuario con el argentino Juan Fernández, que la pasada temporada militó en el Bàsquet Girona, lo que añade un vínculo conocido dentro de su adaptación al baloncesto universitario estadounidense.

Xabi López – Abilene Christian Widcats

Año NCAA : freshman

: freshman Stats 25-26 : 9 puntos, 7 rebotes

: 9 puntos, 7 rebotes Posición : base/escolta

: base/escolta Equipo 25-26: CB Canarias U22

Tras su paso por la Liga U22 con el CB Canarias, y después de haber adquirido experiencia en equipos como Alicante, Melilla y Benicarló, el joven jugador canario da ahora el salto a la NCAA. Su nuevo destino será Abilene, Texas, donde se incorporará al programa dirigido por Brette Tanner en la UAC.

El jugador afronta esta nueva etapa con la intención de asumir protagonismo desde el inicio y consolidarse dentro de la rotación. El roster de Abilene Christian presenta además un marcado carácter internacional, con jugadores como los franceses Victor Yimga Moukouri y Timeo Pons, y el puertorriqueño Yaniel Rivera.

Conrad Martínez – High Point Panthers

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 8.8 puntos, 3.3 asistencias, 21.8 minutos

: 8.8 puntos, 3.3 asistencias, 21.8 minutos Posición : base

: base Equipo 25-26: High Point

Fue uno de los jugadores españoles más destacados de la temporada 2025-26, en gran medida gracias al cambio de Arizona a High Point, un movimiento que permitió al base de Granollers, formado en la cantera de la Joventut Badalona, mostrar su mejor versión.

Ahora afrontará su cuarto año en la NCAA nuevamente con los Panthers de High Point, con el objetivo de mantener su protagonismo, ser unos de los mejores bases de la conferencia, luchar por revalidar el título y volver a alcanzar el March Madness.

Asier Miguel – Manthattan Jaspers

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 2.3 puntos, 5 minutos, 9 partidos

: 2.3 puntos, 5 minutos, 9 partidos Posición : base

: base Equipo 25-26: Manhattan

El base de Fuenlabrada afrontará su segunda temporada en los Jaspers de Manhattan, con la intención de ganar regularidad y aumentar su presencia en la rotación de John Gallagher. En su primer curso en la NCAA disputó nueve encuentros, dejando destellos de su capacidad ofensiva. En su debut firmó 13 puntos en apenas 15 minutos, mientras que ante Rider volvió a mostrar su potencial con una actuación de 6 puntos. Ahora buscará dar un paso adelante y consolidarse dentro del equipo.

Kike Moya – UT Martin Skyhawks

Año NCAA : freshman

: freshman Stats 25-26 : sin partidos

: sin partidos Posición : base

: base Equipo 25-26: UT Martin

El base granadino afronta el reto de debutar en la NCAA después de quedarse sin disputar ningún partido la pasada temporada en el equipo dirigido por Jeremy Shulman. Ahora inicia una nueva temporada en los Skyhawks, programa ubicado en Martin (Tennessee) y miembro de la Ohio Valley Conference, donde tendrá que ganarse su sitio ante la fuerte competencia que encontrará en el backcourt.

Victory Onuetu – Wisconsin Badgers

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 4.7 puntos, 7 rebotes, 18 minutos, 35 partidos

: 4.7 puntos, 7 rebotes, 18 minutos, 35 partidos Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Hofstra

El de Alhaurín El Grande, formado en la cantera de Unicaja, fue otro de los grandes destacados del pasado curso y su notable temporada la utilizó para salir al Transfer Portal y llegar a una potencia como Wisconsin de la Big Ten que dirige Greg Gard. “La llegada de Victory a nuestro programa supone una incorporación magnífica para el equipo“, señaló el entrenador de la Universidad de Wisconsin, Greg Gard. El técnico destacó su talento y capacidad atlética en posiciones interiores, así como su capacidad para atacar el aro en transición, finalizar alley-oops, generar ventajas con los bloqueos y aportar presencia constante en el rebote.

Gard también puso en valor su capacidad para encajar dentro de la plantilla de los Badgers, tanto por sus características deportivas como por su perfil personal, asegurando que será un jugador con el que la afición conectará rápidamente.

Santi Paz – North Dakota State Bison

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 7.8 puntos, 5 rebotes

: 7.8 puntos, 5 rebotes Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Bàsquet Sant Antoni

El escolta gallego da también el salto desde Segunda FEB a la NCAA, poniendo rumbo a los Bisons de North Dakota. Internacional con España en categorías inferiores, llega a Fargo con el objetivo de aportar capacidad reboteadora, amenaza desde el perímetro y versatilidad al conjunto dirigido por el experimentado David Richman.

Ian Platteuw – Davidson Wildcats

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 4 puntos, 3.8 rebotes, 15 minutos

: 4 puntos, 3.8 rebotes, 15 minutos Posición : center

: center Equipo 25-26: Davidson

Es uno de los jóvenes talentos de la NCAA que más miradas está despertando de cara a un posible salto a la NBA en los próximos años. La pasada temporada ya dejó importantes destellos con los Wildcats, demostrando un potencial que ahora buscará desarrollar desde un papel mucho más protagonista.

El próximo objetivo será liderar al programa dirigido por Matt McKillop, en una temporada en la que las expectativas sobre su rendimiento son elevadas. Este verano, además, tuvo la oportunidad de trabajar durante varios días junto a Stephen Curry, una de las grandes leyendas surgidas de Davidson. Con todo ello, el jugador se presenta como uno de los nombres a seguir y podría convertirse en una de las grandes sensaciones de la temporada 2026-27 en la NCAA.

Jordi Rodríguez – Charlotte 49ers 49ers

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 2.3 puntos, 1.1 rebotes, 15 partidos, 8 minutos

: 2.3 puntos, 1.1 rebotes, 15 partidos, 8 minutos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Cincinnati

Jordi Rodríguez, formado en la cantera de la Joventut Badalona, afrontará una nueva etapa en la NCAA después de recurrir al Transfer Portal y seguir los pasos de Wes Miller, nuevo entrenador jefe de Charlotte tras su etapa en los Bearcats.

Ahora se incorporará al roster de Charlotte y buscará dar continuidad a su progresión en un programa que compite en la American Athletic Conference (The American). El objetivo pasa por asumir un papel más importante, con un aumento de minutos y una mejora en sus registros estadísticos respecto a la pasada temporada.

Juanma Ruiz Jodar – Northern Kentucky Norse

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : no jugó

: no jugó Posición : alero

: alero Equipo 25-26: Northern Kentucky

El exjugador de la cantera del Real Betis afrontará esta temporada con el objetivo de debutar finalmente en la NCAA, después de un primer año en blanco. El jugador continuará en la universidad de Highland Heights, Kentucky, donde buscará hacerse un hueco en la rotación de Darrin Horn y comenzar a tener protagonismo sobre la pista. El español se acogió al Redshirt y no perder elegibilidad.

Pedro Sancho – Washington State Cougars

Año NCAA : Freshman

: Freshman Posición : base

: base Equipo 25-26: Zentro CB

Habrá conexión española en Pullman, donde Pedro Sancho coincidirá con el entrenador asistente Pedro García Rosado, una de las figuras importantes del staff de David Riley. Sancho tendrá ahora el reto de ganarse un puesto en la rotación dentro de una plantilla con marcado carácter internacional. A nivel colectivo, el objetivo estará puesto en alcanzar el March Madness, un torneo que el programa ha disputado en tres ocasiones durante los últimos 25 años.

Aleix Sempere – West Georgia Wolves

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 14.8 puntos, 10 rebotes

: 14.8 puntos, 10 rebotes Posición : ala-pívot

: ala-pívot Equipo 25-26: Iowa Central CC

El ala-pívot de Badalona Aleix Sempere da el salto a los Wolves (solo ha disputado dos temporadas en Division I) tras disputar las dos últimas temporadas en Iowa Central, un junior college de Division II. Con 2,03 metros, destaca por su capacidad reboteadora y versatilidad en diferentes posiciones. El técnico Moore confía en que tenga un impacto inmediato esta temporada y considera que todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

Lucas Soroa – Bucknell Bison

Año NCAA : Junior

: Junior Stats 25-26 : 5.6 puntos, 3.4 rebotes, 29 partidos, 20.8 minutos

: 5.6 puntos, 3.4 rebotes, 29 partidos, 20.8 minutos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Northeastern

La próxima temporada de Soroa tendrá como escenario Bucknell, donde volverá a ser uno de los nombres a seguir del baloncesto español en la NCAA. Tras dejar buenas sensaciones con los Huskies, el jugador buscará ahora asumir un papel protagonista con los Bison, en Lewisburg, bajo las órdenes de John Griffin III.

Northeastern transfer Lucas Soroa Schaller has committed to Bucknell, source told SI.



Soroa Schaller is a stat sheet-stuffing wing with extensive international experience, including as one of the standouts of U20B Eurobasket last summer.



Averaged 5.6 ppg at Northeastern. pic.twitter.com/DEgvXDK9Zu — Kevin Sweeney (@CBB_Central) April 30, 2026

Bucknell cuenta además con una interesante tradición, con antiguos jugadores que llegaron a la NBA, como Mike Muscala o Al Leslie.

José Roberto Tanchyn – San Diego Toreros

Año NCAA : Senior

: Senior Stats 25-26 : 6.5 punts, 5.7 rebotes, 19 minutos, 32 partidos

: 6.5 punts, 5.7 rebotes, 19 minutos, 32 partidos Posición : alero

: alero Equipo 25-26: UMBC

El canterano de Los Guindos fue otro de los jugadores españoles que recurrieron al Transfer Portal y afrontará ahora una nueva etapa con los Toreros de San Diego, en la West Coast Conference. Será además el estreno de JR Blountcomo entrenador jefe del programa.

San Diego busca recuperar protagonismo después de una larga ausencia del March Madness, torneo que no disputa desde 2008. El programa, sin embargo, cuenta con una interesante tradición de técnicos vinculados a la NBA, entre ellos David Fizdale, James Borrego y Mike Brown, este último campeón de la NBA como entrenador de los Knicks.

Carlos Varela – UMBC Retrievers

Año NCAA : Freshman

: Freshman Stats 25-26 : 1 punto, 8 partidos

: 1 punto, 8 partidos Posición : escolta

: escolta Equipo 25-26: Leyma Coruña B

El jugador andaluz, formado en su día en la cantera del Betis, da ahora el salto a la NCAA de la mano de Jim Ferry y los Retrievers de UMBC (University of Maryland, Baltimore County), donde tomará el relevo de otro español, José Tanchyn. Habrá que esperar para conocer el protagonismo que podrá asumir el joven jugador en la America East.

Raül Villar – Elon Phoenix

Año NCAA : Sophomore

: Sophomore Stats 25-26 : 3.3 puntos 1.6 rebotes, 1.2 asistencias, 15 partidos

: 3.3 puntos 1.6 rebotes, 1.2 asistencias, 15 partidos Posición : base

: base Equipo 25-26: Charlotte

No fue un primer año sencillo para el base catalán, que llegó a la NCAA después de haber disputado partidos con el primer equipo del Barça Basket. Ahora afrontará una nueva etapa en Elon, donde buscará recuperar sensaciones y asumir un papel mucho más protagonista bajo las órdenes de Billy Taylor. Una buena temporada podría convertirse además en un trampolín para el jugador de cara a su año junior, abriéndole la puerta a dar el salto a un programa de mayor nivel dentro de la NCAA.

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