Okobo y Shengelia: el doble peligro que espera al Real Madrid en Dubái

Dubai Basketball y el Real Madrid Baloncesto volverán a verse las caras este jueves en la primera jornada de la Euroliga, apenas seis días después de un duelo que necesitó una prórroga. Aquel partido dejó una pista clara de por dónde puede hacer daño el equipo de Xavi Pascual. Elie Okobo y Tornike Shengelia aparecen como dos de los problemas más evidentes para la defensa blanca.

Okobo ya encontró la grieta

Okobo ya enseñó casi todo su repertorio ante el Madrid. El francés terminó con 24 puntos, 10 de 16 en tiros de campo y un 3 de 5 desde el triple. Fue además uno de los jugadores que sostuvo a Dubai cuando el conjunto blanco consiguió igualar un partido que había tenido cuesta arriba.

Su amenaza está en que no obliga a elegir una única forma de frenarlo. Puede castigar desde fuera, pero ante el Madrid también convirtió siete de sus once tiros de dos. Si el defensor pasa por debajo del bloqueo encuentra lanzamiento; si el interior sale demasiado, tiene velocidad para atacar el espacio. Esa doble amenaza vuelve especialmente complicado defender su bloqueo directo.

El fichaje de Okobo por Dubai llegó después de una de las mejores temporadas de su carrera. Fue MVP de la liga francesa y de las finales con AS Monaco. En su última Euroliga promedió 11,2 puntos y 4,9 asistencias en 42 partidos. No es únicamente un anotador, también puede controlar el ritmo y generar para sus compañeros.

✅✍️Elie Okobo has signed a 2-year contract with Dubai Basket.



All agreed between the parties, done deal.#EuroLeague #Dubai pic.twitter.com/1KRMuymoZ0 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 6, 2026

Shengelia puede castigar desde el contacto

El segundo foco está en Tornike Shengelia y su llegada a Dubai. El georgiano terminó el primer enfrentamiento con 11 puntos, cinco rebotes y 19 de valoración, pero el dato más interesante fueron sus ocho tiros libres, todos convertidos. No anotó ninguno de sus tres tiros de dos y aun así encontró la manera de producir desde el contacto.

Ese perfil puede incomodar especialmente a los ala-pívots del Madrid. Shengelia puede jugar de espaldas, atacar desde el bote y obligar a ayudas cerca de la pintura. Si el defensor es más pequeño, puede buscar el poste; si aparece un interior para cerrar, Dubai tiene tiradores alrededor. Evitar que viva en la línea de tiros libres será casi tan importante como reducir sus puntos.

La conexión entre ambos abre otro problema. Okobo puede iniciar desde bloqueo directo mientras Shengelia aparece como continuador, pasador o amenaza cerca del aro. Xavi Pascual dispone además de Bertans, Blossomgame o Thomas Walkup ocupando los espacios que dejan esas acciones. Dubai puede generar una primera ventaja y castigar después cualquier ayuda defensiva.

TOKO SHENGELIA se va a DUBÁI



Xavi Pascual se lleva al georgiano a su nuevo proyecto. https://t.co/2aKvYiNpMa — Gerard Solé (@gsole14) July 25, 2026

El precedente es demasiado reciente como para ignorarlo. Dubai llegó a tener 16 puntos de ventaja en el último enfrentamiento contra el Real Madrid y obligó a los blancos a remontar durante buena parte del encuentro. Esta vez empieza la Euroliga. Frenar la primera ventaja de Okobo y evitar que Shengelia fuerce contactos puede cortar dos de las vías que más daño hicieron al Madrid.