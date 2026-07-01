¿Qué necesita ahora Unicaja? Así está su mercado

Unicaja es uno de los clubes que se encuentra en pleno proceso de planificación de la temporada en el mercado ACB, en un verano marcado por decisiones importantes en la plantilla, movimientos en el mercado y la definición de las piezas clave que deben dar forma al nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

Los dos fichajes prioritarios para Unicaja en el mercado ACB

Tal y como ha detallado Málaga Hoy, Unicaja tiene marcadas como prioritarias dos incorporaciones para completar su plantilla de la próxima temporada: un exterior capaz de actuar como tres con amenaza exterior y capacidad física, y un interior versátil en la posición de cuatro que aporte rebote, movilidad y opciones para abrir el campo. La dirección deportiva trabaja con calma en un mercado muy exigente, marcado por la inflación de precios y la competencia de clubes con mayor poder económico, lo que obliga a esperar el momento adecuado para cerrar operaciones.

El presidente Antonio Jesús López Nieto ya explicó en rueda de prensa que la idea del club es construir un equipo con identidad clara, basado en jugadores “de esfuerzo y compromiso”, más que en grandes estrellas, y con la posibilidad de asumir ciertos riesgos en fichajes como ya ocurrió en el pasado con Carter o Perry. También ha dejado claro que el presupuesto se mantendrá en una línea similar a la anterior temporada y que el objetivo es competir sin perder la seña de identidad del club.

Situaciones especiales en la plantilla de Unicaja

El verano llega con varios casos abiertos dentro del vestuario. Uno de los más destacados es el de Chris Duarte, con el que el club negocia una salida pese a tener contrato, mientras que el futuro de Yannick Nzosa sigue en revisión y dependerá de la decisión final del cuerpo técnico y la dirección deportiva. A esto se suma el caso de jugadores con contrato como James Webb, cuyo encaje en el nuevo proyecto aún no está del todo definido, junto a otros perfiles que podrían salir si aparecen oportunidades en el mercado.

El club, además, ya ha comunicado que habrá cambios en la plantilla pese a mantener una base importante de continuidad. Nombres como Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski o Olek Balcerowski están llamados a seguir siendo el núcleo del proyecto, junto a la posible continuidad de piezas como Djedović o Barreiro, mientras que otros casos se irán resolviendo en las próximas semanas en función de la planificación final.

La idea en la planificación de Unicaja

Unicaja ha fijado como objetivo una plantilla larga de 14 jugadores para evitar problemas ante lesiones y poder competir con garantías en todas las competiciones. La estructura busca equilibrio entre cupos nacionales —con varios jugadores ya consolidados en la rotación—, experiencia en Europa y perfiles físicos que permitan mantener la intensidad del equipo durante toda la temporada.

El propio club insiste en que no se trata de una revolución, sino de un cambio de etapa con ajustes importantes tras la llegada de Txus Vidorreta. La filosofía pasa por mantener un bloque reconocible, reforzar posiciones clave y construir un equipo competitivo sin desequilibrios salariales, priorizando la cohesión del vestuario y la adaptación al estilo del nuevo entrenador.