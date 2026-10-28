Unicaja-Barça, partido 150: 46 victorias malagueñas y 103 azulgranas

El Unicaja y el Barça juegan el domingo en el Carpena su partido 150: 46 victorias malagueñas y 103 azulgranas, con los 45 puntos de Arlauckas y los 37 de Punter.

El Unicaja y el Barça disputan este domingo 1 de noviembre en el Martín Carpena (19:00 horas) el partido número 150 de su historia, el duelo más repetido del club malagueño. Llegan con un balance de 46 victorias cajistas y 103 azulgranas, según la ACB, y con el mismo registro en esta Liga Endesa: tres triunfos y dos derrotas.

El Barça es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja. El porcentaje de victorias malagueñas en el cara a cara es del 30,87%, según los datos de la ACB. En Málaga el reparto mejora para los locales: de los 69 partidos jugados allí, el Unicaja ganó 25 y perdió 44, un 36,23%. La ocupación del Carpena para este domingo ya la contamos en la previa de la venta de entradas.

Trece derrotas antes de la primera victoria, con 45 puntos de Arlauckas

La serie arrancó en 1981, en la antigua Liga Nacional, cuando el Caja de Ronda cayó en el Palau Blaugrana por 91-83. El primer triunfo malagueño tardó 13 partidos en llegar: el 14 de octubre de 1989, con Mario Pesquera en el banquillo, el Unicaja ganó en Barcelona por 88-97. Joe Arlauckas anotó 45 puntos, todavía la mayor anotación de un jugador del Unicaja frente al Barça, según la ACB.

El Unicaja ganó tres veces en el Palau antes de hacerlo en casa. Su primera victoria en Málaga ante el Barça llegó en el tercer partido de la final de la Liga 1994-95, el 16 de mayo de 1995 en Ciudad Jardín (88-87). Mike Ansley falló un triple en el cuarto partido, y el Barça ganó ese y el quinto. Según la ACB, aquella final sigue siendo la segunda más vista de la historia de la competición, con casi cinco millones de espectadores en el quinto partido.

Tres eliminatorias ganadas por el Unicaja: 2007, 2023 y 2025

Las eliminatorias han caído casi siempre del lado azulgrana. Las excepciones, según la ACB y Diario Sur:

Cuartos de la Euroliga 2007. El 12 de abril de 2007, en el tercer partido de la serie, el Unicaja de Sergio Scariolo ganó 67-64 en el Martín Carpena con un triple de Pepe Sánchez a siete segundos del final. Fue la primera eliminatoria que el Unicaja ganaba al Barça en cualquier competición, camino de la Final Four de Atenas.

El 12 de abril de 2007, en el tercer partido de la serie, el Unicaja de Sergio Scariolo ganó 67-64 en el Martín Carpena con un triple de Pepe Sánchez a siete segundos del final. Fue la primera eliminatoria que el Unicaja ganaba al Barça en cualquier competición, camino de la Final Four de Atenas. Cuartos de la Copa del Rey 2023. En Badalona, el equipo entonces dirigido por Ibon Navarro ganó 87-89 en la prórroga. Darío Brizuela anotó 27 puntos, según Diario Sur, que recuerda que aquel triunfo rompió una racha de 18 eliminatorias ganadas por el Barça entre Liga, Copa y Supercopa. El Unicaja acabó levantando la Copa ante La Laguna Tenerife.

En Badalona, el equipo entonces dirigido por Ibon Navarro ganó 87-89 en la prórroga. Darío Brizuela anotó 27 puntos, según Diario Sur, que recuerda que aquel triunfo rompió una racha de 18 eliminatorias ganadas por el Barça entre Liga, Copa y Supercopa. El Unicaja acabó levantando la Copa ante La Laguna Tenerife. Cuartos del playoff 2024-25. El Barça ganó el primer partido en el Carpena (97-101, en la prórroga) y el Unicaja respondió en el Palau (59-81). El tercero se decidió también en la prórroga (97-95), con un tapón de Kameron Taylor a Tomas Satoransky en la última jugada. Fue la primera vez que el Unicaja eliminaba al Barça en un playoff de la ACB.

Punter, 37 puntos: el récord azulgrana llegó en una derrota

En el lado azulgrana, la mejor anotación individual ante el Unicaja es de Kevin Punter, con 37 puntos en aquel tercer partido de 2025 que acabó con eliminación del Barça. Juan Carlos Navarro es el que más puntos ha sumado contra el Unicaja (792) y el que más partidos ha jugado en el duelo (73), por delante de Berni Rodríguez (52). El máximo anotador cajista en la serie es Serguei Babkov, con 337 puntos en 20 partidos, según la ACB.

En los banquillos, Javier Imbroda y Joan Plaza son los técnicos que más veces han dirigido al Unicaja ante el Barça, con 22 partidos cada uno. Scariolo es el que más victorias logró (nueve) e Ibon Navarro, el que mejor porcentaje tiene (47,06%). Por el Barça, Aíto García Reneses suma 44 partidos y 31 victorias frente al Unicaja.

Los dos llegan con tres victorias y dos derrotas en la Liga Endesa

El Unicaja de Txus Vidorreta encadena tres triunfos seguidos en la Liga Endesa tras empezar con dos derrotas. El último, en la quinta jornada, fue un 90-103 en la pista del Río Breogán, con 24 puntos y 23 de valoración de Kendrick Perry y 18 puntos y 24 de valoración de Amine Noua, según la ACB. Fue el partido 746 de Vidorreta en la Liga Endesa, cuarto técnico con más encuentros de la historia.

El Barça de Aleksander Sekulic también va 3-2 en la Liga Endesa. Ganó su último partido liguero, el 99-81 al Casademont Zaragoza, con 23 puntos de Juan Núñez, su mejor anotación en la competición. En la Euroliga ganó el martes 27 de octubre en la pista del Bayern de Múnich por 84-88, con 23 puntos de Punter y 12 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración de Josh Nebo, según los datos de la Euroliga. Suma cinco triunfos y tres derrotas en el torneo.

Antes de viajar a Málaga, el Barça recibe al Valencia Basket en la Euroliga el viernes 30 de octubre a las 20:30 horas. El Unicaja-Barça de la sexta jornada de la Liga Endesa se juega el domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.