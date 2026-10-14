Justin Robinson, el nuevo ‘clutch’ del Barça Basket que no le teme a nada

El base estadounidense firmó la canasta ganadora a solo 1,6 segundos del final, sellando un triunfo crucial para el Barça Basket en la Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv. Pese a que los blaugranas llegaron a dominar por ocho puntos a falta de cinco minutos, el choque se resolvió en un cara o cruz donde Justin Robinson (11 puntos) fue decisivo, liderando el ataque azulgrana junto a Kevin Punter y Umoja Gibson.

Papel importante en el sistema Sekulic

Como base titular del nuevo proyecto de Sekulic en el Barça Basket, el director de juego de Manassas —formado en la Universidad de Virginia Tech— está siendo una pieza angular en este arranque de curso del Barça Basket. Hasta la fecha, firma una media de 20 minutos en la Liga Endesa y eleva su presencia hasta los 18,8 minutos por encuentro en sus primeras cinco apariciones en la Euroliga.

Visión de juego, lectura del partido y facilidad anotadora. Esos son los tres elementos de Justin Robinson, a los que sumó la canasta ganadora ante el Maccabi Tel Aviv, dejando clara su gran química en pista con Kevin Punter. Sus números respaldan este salto cuantitativo: el base azulgrana promedia 11,4 puntos y 3 asistencias en la Euroliga, registros que crecen hasta los 13 puntos y 3,7 asistencias en la Liga Endesa.

Su primera experiencia en Australia duró muy poco

Tras disputar 43 partidos en la NBA entre los Wizards, Thunder, Bucks, Kings y Pistons, Justin Robinson decidió dar un giro a su carrera y poner rumbo a la NBL australiana de la mano de los Illawarra Hawks. Sin embargo, su aventura comenzó con la peor de las fortunas: una grave lesión de rodilla en su debut le dejó prácticamente inédito toda la temporada, disputando apenas 40 minutos en total.

Lejos de rendirse, el base norteamericano volvió con más fuerza para la campaña 2023-24. Una amarga experiencia que, como él mismo confiesa, fue clave para aprender a gestionar las expectativas y liberarse de la presión que se imponía a sí mismo. Durante el segundo año se fue hasta los 11.8 puntos, 2.8 rebotes y 4.4 asistencias en 28 encuentros.

Binomio junto a Justin Anderson

Mucho antes de compartir vestuario en la élite profesional, la trayectoria de Justin Robinson ya estuvo ligada a la de Justin Anderson, con quien coincidió en el instituto Montrose Christian de Rockville en Maryland. Con el tiempo, Anderson no solo construyó una carrera en la NBA y en Europa, sino que se convirtió en un padrino y hermano mayor para Robinson desde que este tenía apenas 13 años.

Esa estrecha relación acabó siendo clave en la carrera de Robinson. Anderson, con pasado en Breogán, fue quien le habló maravillas del baloncesto español y propició su desembarco en Lugo. Pero los giros del destino no terminaron ahí: en la boda de Anderson en la República Dominicana, Robinson coincidió por primera vez con Kevin Punter, forjando una amistad que hoy se ha traslasdado a la cancha del Barça Basket.