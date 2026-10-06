¡Debate en redes! El Barça Basket vs UCAM Murcia deja varios temas conversación

El Barça Basket sucumbió de nuevo en uno de los campos de la Liga Endesa ACB que peor se le suelen dar. El estilo duro y agresivo de UCAM Murcia suele ser la némesis de un FC Barcelona que, además, este año quiere dominar los encuentros por físico. Sito Alonso volvió a hacerlo.

Dylan Ennis se moja en redes

Los UCAM Murcia vs Barça Basket suelen ser encuentros tensos. Sobre la pista el nivel físico suele ser notorio y la tensión en el ambiente también se respira. El pasado culé de Sito Alonso también aviva la llama de la polémica y en los duelos de Liga Endesa ACB suelen saltar chispas. Los murcianos, acusados de ‘sucios’, se rebelan de la mano de Dylan Ennis.

I'm asking a serious question. Do people around Spain really believe we play dirty? This is my 4th season with UCAM and I've never felt we have. Yes we play hard, yes we play a defense that wears teams down. It's different, but DIRTY? I can't agree with that. Am I wrong? https://t.co/Vmp2yG2dgB — Dylan Ennis (@canadiankidDJE) October 5, 2026

Una de las estrellas de UCAM Murcia, Dylan Ennis, ha interaccionado en X a las supuestas acusaciones de juego sucio que se vertieron sobre ellos tras el encuentro contra el Barça Basket. El canadiense ha salido del paso afirmando que se trata de juego duro, no sucio y lo ha hecho respondiendo a aficionados del FC Barcelona.

La pizarra que sentenció al Barça Basket

El debate en redes suele deslizarse por temas polémicos, a menudo sobre arbitraje y cuestiones extradeportivas. Sin embargo, también hay hueco para destacar cuestiones tácticas. En este sentido, UCAM Murcia se puso el encuentro de cara con un arreón final en el último cuarto. Sin embargo, terminó de sentenciar al Barça Basket con un saque de fondo que abrió una brecha insalvable.

La valentía de UCAM Murcia fue importante. Con 5 arriba en el marcador y algo más de 20 segundos en el electrónico podría haber buscado una acción para retener la pelota y dejar morir el partido o ir a la línea. Sin embargo Sito Alonso dibujó un sistema que dio la canasta final de Nakic que cerró el choque. También las pizarras tienen su hueco en redes.

Mención especial quiero hacer a un líder silencioso.

Toni Nakic

Hoy muy consistente.

19 minutos

9 puntos 5 rebotes y un 2+1 para sentenciar el choque. — Charlie Campillo 🇪🇸 🏴‍☠️ (@CarlosLopezCamp) October 4, 2026

Los murcianos tejieron una distracción en el lado de balón para vaciar la zona. En el opuesto, el ala-pívot tirador, que venía de varios triples anotados aprovecharía que su defensor tendría que pasar por encima de la pantalla para evitar otro tiro alejado y cortar para anotar debajo del aro un 2+1. Una pizarra que fue el culmen de un planteamiento general que les dio una nueva victoria en Liga Endesa ACB.