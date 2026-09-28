Unicaja pierde ante el Real Madrid y recibe otro golpe con una lesión

El duelo entre Real Madrid y Unicaja Málaga puso el cierre a la jornada inaugural de la Liga Endesa con una ajustada victoria blanca por 89-87. El conjunto de Txus Vidorreta llegó con opciones de llevarse el partido hasta los últimos instantes, pero la derrota quedó en un segundo plano ante la preocupación generada por los problemas físicos de una de las piezas clave del engranaje cajista.

Alberto Díaz lesionado en Unicaja

La noticia negativa para Unicaja, más allá de la derrota en el Movistar Arena en la primera jornada de la Liga Endesa, tuvo como protagonista a Alberto Díaz. El base malagueño disputó apenas 12 minutos antes de tener que abandonar la pista durante el tercer cuarto tras sufrir un fuerte dolor en la parte posterior de la pierna izquierda, encendiendo las alarmas en el conjunto cajista.

Alberto Díaz, uno de los capitanes de la plantilla malagueña, dejó una frase que encendió todas las alarmas al llegar al banquillo: “Me he roto”. El base es una pieza angular del proyecto cajista y uno de los jugadores llamados a tener un papel fundamental en el sistema del nuevo técnico, Txus Vidorreta. Su posible lesión llega además en un momento delicado, con el roster todavía pendiente de cerrarse y el club valorando una nueva incorporación tras hacer oficial el acuerdo con Matt Thomas.

Pruebas para conocer el alcance de la lesión

Unicaja espera conocer durante el lunes el resultado de las pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión de Alberto Díaz en la zona isquiotibial de la pierna izquierda. La preocupación es máxima en el conjunto cajista, especialmente después de las palabras de Txus Vidorreta al término del encuentro. El técnico, en declaraciones a DAZN, fue contundente al señalar que “lo peor del partido es la lesión de Alberto”, una frase que refleja el impacto que tuvo el contratiempo más allá de la ajustada derrota en Madrid.

Calendario inicial de Unicaja Málaga