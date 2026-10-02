Unicaja no olvida a un viejo conocido y Vidorreta quiere su fichaje YA a pesar de su lesión

El mercado de la Liga Endesa sigue dejando movimientos pendientes y varios equipos mantienen abiertas distintas opciones para completar sus plantillas. Entre ellos está el Unicaja, que todavía tiene piezas por encajar en su juego interior y permanece atento a las oportunidades que puedan surgir en el mercado. A la opción de Yankuba Sima, que sigue estando en la agenda, aparece un viejo conocido como opción de refuerzo.

Unicaja estudia el fichaje de Killian Tillie

Unicaja mantiene abierta en el mercado ACB la posibilidad de incorporar a Killian Tillie para reforzar su juego interior. El ala-pívot francés, actualmente recuperándose de una intervención quirúrgica, sigue en contacto con el club y Txus Vidorreta vería con buenos ojos su regreso a Málaga. El director deportivo, Juanma Rodríguez, ha confirmado que el jugador le transmite su deseo de volver: “He visto los partidos y me gusta el equipo”.

Vidorreta también ha reconocido públicamente que Killian Tillie es un perfil que encaja con su idea de juego: “Es un jugador que me encanta y encajaría perfectamente en la actual plantilla”. El técnico está interesado en su fichaje porque dotaría de más recursos ofensivos al equipo.

La situación de Killian Tillie que hace dudar a Unicaja

Killian Tillie se encuentra actualmente sin equipo y centrado en recuperarse de una lesión que le obligó a pasar por el quirófano. El francés ha sido sometido recientemente a una intervención y, aunque su evolución es positiva, todavía debe completar el proceso de recuperación antes de poder volver a competir. En Unicaja siguen de cerca su estado físico y no quieren precipitar una decisión hasta comprobar que está plenamente preparado para regresar a las pistas.

El ala-pívot ya conoce perfectamente el club y la ciudad, después de su etapa anterior en Málaga, donde disputó dos temporadas y formó parte de un equipo que conquistó cinco títulos. Su capacidad para abrir el campo con su tiro exterior, su lectura del juego y su trabajo en ambos lados de la pista le convierten en un perfil especialmente atractivo para Vidorreta.