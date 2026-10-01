Valencia Basket marca la fecha clave para firmar un fichaje NBA con dos nombres propios

El Valencia Basket todavía no da por cerrada su plantilla y mantiene abiertas algunas opciones de mercado con el objetivo de poner la guinda a un proyecto que ya ha comenzado la temporada. El club sigue atento a las oportunidades que puedan surgir en las próximas semanas, especialmente para terminar de ajustar el juego interior que todavía genera algunas dudas.

Valencia Basket sigue pendiente del mercado NBA y el 19 de octubre es la clave

El Valencia Basket mantiene abierto el radar del mercado NBA en busca de oportunidades para reforzar su juego interior, una de las debilidades en la actual confección de la plantilla. El rendimiento inicial de Yankuba Sima y Mo Gueye, con un papel secundario en las rotaciones de Xavi Albert, hace que el club permanezca atento a los movimientos que se produzcan al otro lado del Atlántico.

La fecha clave será el 19 de octubre, cuando las franquicias NBA deberán tener prácticamente definidas sus plantillas antes del inicio de la temporada. Los últimos descartes pueden dejar libres a jugadores que inicialmente apostaban por continuar en Estados Unidos y que podrían valorar dar el salto a Europa. Si finalmente el Valencia Basket decide incorporar a alguien para reforzar su juego interior, el fichaje procedería de la NBA.

Las tres situaciones abiertas que tiene el Valencia Basket en el mercado

El Valencia Basket mantiene abierto el mercado ante diferentes situaciones en su actual plantilla. Una de ellas es la de Yankuba Sima, cuyo futuro podría estar lejos del Roig Arena ante el interés del Unicaja. El conjunto malagueño ya ha preguntado por su situación, pero una posible salida no es sencilla, ya que el jugador tiene contrato con el Valencia Basket y sería necesario alcanzar un acuerdo económico entre las tres partes para cerrar la operación.

A esta situación se suma la de Mo Gueye, que todavía no ha terminado de adaptarse al baloncesto europeo y está teniendo un protagonismo reducido en este inicio de temporada, con menos de un minuto en pista en los tres primeros partidos de competición oficial (ACB y Euroliga). El ala-pívot senegalés está por detrás de otras opciones en la rotación de Xavi Albert y su rendimiento aún no está respondiendo a las expectativas depositadas en él.

Mientras tanto, Jasiel Rivero continuará hasta el final de la temporada después de que el Valencia Basket haya decidido en las últimas horas ampliar su contrato. El cubano ha ganado peso en la rotación y está aportando minutos en la pintura, aunque su perfil no era exactamente el que el club buscaba inicialmente para reforzar esa posición. Su continuidad aporta estabilidad a la zona interior, pero no cierra la puerta a que el Valencia siga valorando la incorporación de un jugador que pueda completar definitivamente el juego interior.