La continuidad de este fichaje temporal tiene dos claves ocultas en Valencia Basket 

El mercado ACB sigue abierto para Valencia Basket, que todavía tiene decisiones por tomar para terminar de definir su plantilla. La situación de Jasiel Rivero, el futuro de Yankuba Sima y la posible incorporación de un nuevo jugador interior mantienen abiertas varias vías en la planificación taronja, por lo que las próximas semanas serán importantes para acabar de perfilar el equipo.

Valencia Basket prolonga el contrato de Jasiel Rivero

Tal y como informó la Cadena COPE, Valencia Basket ha anunciado la continuidad de Jasiel Rivero, cuyo contrato con el conjunto taronja finalizaba esta misma semana. El club mantuvo en los últimos días conversaciones con los agentes del interior cubano para ampliar su vinculación, con dos escenarios sobre la mesa: otro contrato temporal o un nuevo acuerdo hasta final de temporada. Finalmente, amplía su vinculación hasta junio de 2027.

La renovación de Jasiel Rivero no cierra, en cualquier caso, la puerta a la llegada de otro jugador interior. Con Yankuba Sima teniendo un papel más secundario en la rotación y ante una posible salida al Unicaja, la dirección deportiva continúa pendiente del mercado en busca de un refuerzo que pueda elevar las prestaciones de la pintura. El perfil ideal sería un jugador versátil, con capacidad para desenvolverse en más de una posición.

Estas son las dos claves para entender la decisión de Valencia Basket

La continuidad de Jasiel Rivero tiene también una lectura de mercado. Según ha informado Encestando.es, Baskonia habría mostrado interés por el pívot cubano, pero Valencia Basket tiene una posición privilegiada para evitar que el jugador termine en un rival directo. Rivero está incluido en el derecho de tanteo, por lo que, si no continúa en Valencia y recibe una oferta de otro equipo ACB, el club taronja tendría capacidad para igualarla. El interés vitoriano, además, estaría condicionado a que el jugador quedara libre, ya que asumir una compensación económica cambiaría el escenario.

La otra clave está en la pista. Jasiel Rivero llegó inicialmente con un contrato temporal y, sin embargo, su adaptación está coincidiendo con una evolución del estilo de juego taronja. El Valencia Basket actual de Xavi Albert está apostando por un baloncesto más estático y con mayor presencia del juego interior que el que proponía Pedro Martínez, y ahí Rivero puede encontrar un encaje especialmente interesante. Su capacidad para jugar de espaldas, actuar desde el ‘4’ y generar ventajas cerca del aro le permite encajar en un equipo que está utilizando más este tipo de situaciones.