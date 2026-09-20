Barça Basket evidencia la GRAN CARENCIA de Valencia Basket y urge solución 

El Valencia Basket cayó ante el Barça Basket (86-87) en las semifinales de la Supercopa Endesa, pero el partido dejó también una lectura clara de cara al nuevo proyecto de Xavi Albert. Para mantener el estilo de juego dinámico y basado en la defensa, el rebote y las transiciones rápidas que ha caracterizado al equipo en los últimos años, el conjunto taronja deberá mejorar algunos aspectos clave.

Los datos que reflejan que Valencia Basket necesita mejorar en el rebote

Uno de los aspectos que el Valencia Basket deberá corregir es el control del rebote, especialmente el defensivo. El conjunto taronja terminó con 14 rebotes menos que el Barça Basket, una diferencia que permitió al conjunto azulgrana disponer de más posesiones y segundas oportunidades. En la primera mitad, además, el equipo catalán concedió únicamente 4 rebotes ofensivos a los de Xavi Albert, mientras que capturó 17 rebotes defensivos, limitando considerablemente las opciones de los valencianos de sumar tras sus propios fallos.

Mejorar en esta faceta será fundamental para que el Valencia Basket pueda desarrollar una de sus principales señas de identidad: defender, recuperar y correr. El equipo de Xavi Albert demostró que, cuando consiguió subir la intensidad defensiva, recuperar balones y salir rápidamente en transición, pudo cambiar la dinámica del encuentro.

Las ausencias en la pintura perjudicaron al Valencia Basket

El Valencia Basket también deberá ajustar su juego interior para poder mostrar su mejor versión. Las ausencias de Nikola Mirotic y Neal Sako dejaron al equipo con menos recursos para cerrar el rebote y afrontar el poderío interior del Barça Basket. Cuando la plantilla esté al completo, el conjunto taronja debería ganar centímetros, físico y capacidad para generar segundas oportunidades.

El problema es que la Euroliga ya está a la vuelta de la esquina, por lo que el margen para esperar a que todas las piezas estén disponibles es reducido. El Valencia Basket necesita acelerar la adaptación de sus otros interiores, como Mo Gueye, y encontrar soluciones colectivas mientras recupera efectivos.