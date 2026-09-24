Smart reveló el verdadero motivo por el que dejó a los Lakers

Durante el Media Day de los Houston Rockets, celebrado el pasado martes, Marcus Smart reveló el motivo que lo llevó a dejar a Los Angeles Lakers después de apenas una temporada y firmar un contrato con la franquicia de Texas.

Cuando comenzó la offseason, los Lakers estaban dispuestos a mantener a Marcus Smart en la plantilla, después de que él comenzara a moldear una defensa efectiva en el equipo y, por ello, ganara un lugar en el quinteto titular. Además, podía ser un gran mentor para los jugadores más jóvenes que quieren invertir en la defensa.

El motivo de la salida de Smart de los Lakers

La propuesta, sin embargo, no se acercó ni de lejos a lo que el defensor esperaba, especialmente teniendo en cuenta los logros que había tenido en el equipo a lo largo de la temporada.

“Jugué tan bien que la oferta que me hicieron, al final, no correspondía a cómo jugué, especialmente cuando ves a tipos que jugaron mucho peor que yo, las ofertas que están recibiendo. Y además, no había ninguna seguridad que quisiéramos que estuvieran dispuestos a ofrecer“, afirmó.

Marcus Smart says he signed with the Rockets for less money because the Lakers offer was “disrespectful”



“First off, I played so well that the offer that was ultimately given didn’t match the way that I played, especially when you see guys who played way worse than I did, the… pic.twitter.com/ZnNYTySMGY — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 23, 2026

Smart llegó a los Lakers en la offseason de 2025, después de algunos años lejos de los reflectores; había sido una pieza fundamental de la defensa de los Boston Celtics hasta 2023, cuando fue traspasado a los Memphis Grizzlies.

En Los Ángeles, Marcus firmó un contrato de 11 millones de dólares por dos años, con opción de jugador al final del primer año. Tras la propuesta de los Lakers, decidió convertirse en agente libre y firmó con los Rockets una oferta similar, pero con 2 millones de dólares más.

El potencial de los Rockets con Marcus Smart

Después de eliminar a los propios Houston Rockets en los Playoffs de 2026 en seis partidos, Marcus Smart afirmó que se dio cuenta de cuán peligroso puede volverse el equipo en los próximos años, con un potencial real para conquistar el título. “Vaya, este equipo es aterrador y va a causar algunos problemas“, declaró.

En Houston, se une a jóvenes talentos como Alperen Sengun y Amen Thompson, y al veterano Kevin Durant. “Voy a estar del otro lado de él, viéndolo lanzar y sin tener que bloquear sus tiros sobre mí”, bromeó.