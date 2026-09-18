La decisión más importante que Stephen Curry tendrá que tomar antes del training camp

Stephen Curry no tiene ninguna intención de imitar a LeBron James y embarcarse en una gira de reclutamiento por la NBA. Preguntado en CNBC sobre la posibilidad de explorar el mercado cuando sea agente libre, el base ha reafirmado su deseo de seguir siendo fiel a los Warriors.

«No me interesa en absoluto», respondió. «Siempre he dicho que quiero pasar toda mi carrera en Golden State. Todo lo que hemos construido allí, y el hecho de que pueda volver a arrancar esta temporada con Draymond y el coach Kerr.»

Steph is not looking to go anywhere else but Golden State when talking about his next contract 💙💛



(Via @CNBC) pic.twitter.com/urOkl8yD7v — Bleacher Report (@BleacherReport) September 17, 2026

El contrato se resolverá solo

La situación contractual del doble MVP sigue pendiente de resolución. Curry entra en el último año de su contrato, valorado en $62 millones, y podría convertirse teóricamente en agente libre el próximo verano.

«Todo lo relacionado con los contratos y la NBA puede volverse completamente loco de un año para otro. Las cosas cambian muy rápido», añadió. «Pero sé que mi deseo y mi misión son quedarme en Golden State y ser competitivo allí. El contrato se resolverá solo.»

Varias opciones sobre la mesa para Stephen Curry

Desde hace una semana, Curry puede extender su contrato por dos temporadas adicionales y $137 millones, lo que lo vincularía a los Warriors hasta 2029, año en que cumpliría 41 años.

Sin embargo, según ESPN, los dirigentes de Golden State le han presentado un auténtico «menú» de opciones. El base All-Star podría firmar una extensión máxima de una o dos temporadas, aceptar una rebaja salarial para preservar la flexibilidad financiera de la franquicia, o simplemente esperar antes de prolongar su vínculo.

Esta última opción no reflejaría ningún deseo de marcharse a otro equipo. Los Warriors podrían disponer de alrededor de $100 millones de espacio salarial durante la próxima temporada baja, y una extensión máxima de su base reduciría ese margen de maniobra casi a la mitad.

Stephen Curry debería comunicar su preferencia en breve, posiblemente antes del inicio del training camp.