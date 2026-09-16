Reconoce su deseo de haber fichado por Valencia Basket pero el Real Madrid lo prohibió

El mercado ACB ha vuelto a ser protagonista durante este verano, con el Real Madrid y Valencia Basket como dos de los clubes que más han dado que hablar. Un canterano madridista, que estuvo muy cerca de vestir de taronja, ha reconocido que su deseo era jugar en Valencia, aunque finalmente disputará esta temporada cedido en el Joventut de Badalona.

Eli John Ndiaye reconoce que quería jugar en Valencia Basket

Eli John Ndiaye ha explicado en una entrevista con Las Provincias que Valencia Basket era su primera opción durante el pasado verano, después de que el club taronja presentara una oferta por él: “Había visto la oportunidad de poder jugar en Valencia, competir… Me salió la oportunidad y quería ir a Valencia, quería estar en este proyecto“.

Sin embargo, el Real Madrid igualó la propuesta al ejercer su derecho de tanteo en el mercado ACB y finalmente acordó su cesión al Joventut de Badalona. De todas formas, Ndiaye no ha descartado que el camino hacia Valencia Basket pueda retomarse en el futuro: “El baloncesto es así, un día estás aquí y otro allí. Yo intento controlar lo que está en mi mano, hacerlo bien y estoy para jugar”.

Los números de Eli John Ndiaye en la Summer League

La pasada temporada, Eli John Ndiaye tuvo una participación limitada por una lesión en el hombro izquierdo, pero cerró el curso disputando la Summer League de la NBA con Atlanta Hawks. Ahora, el ala-pívot hispano-senegalés llega cedido al Joventut de Badalona por el Real Madrid para ganar minutos y continuidad.

En la Summer League, Ndiaye promedió 4,5 puntos y 3,8 rebotes en 15,3 minutos por partido con Atlanta. En el Joventut puede aportar físico, intensidad, rebote y capacidad defensiva, además de versatilidad para actuar tanto de cuatro como de cinco.