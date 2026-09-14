Los Knicks tienen un nuevo tercer pívot en la mira

Campeones vigentes de la NBA, los Knicks continúan explorando el mercado a pocas semanas del training camp, y la prioridad sería encontrar una rotación adicional detrás de Karl-Anthony Towns y Andre Drummond.

Es posible que la plantilla de los Knicks todavía no esté cerrada, ya que la dirigencia neoyorquina continúa evaluando varias opciones para completar su banca y aportar algo de profundidad en la pintura.

Según Ian Begley, Tony Bradley es uno de los jugadores que están en el radar de Nueva York. El pívot de 28 años se suma así a Drew Eubanks y John Konchar entre los veteranos que podrían interesarle a los actuales campeones.

"Veteran center Tony Bradley has been a player on the Knicks' radar. The Knicks do not currently have a third center, but there is a strong degree of confidence internally in the Towns – Drummond duo at the position," per @IanBegley. pic.twitter.com/Fgvk9lAR28 — Kalshi Hoops (@KalshiHoops) September 12, 2026

Los Knicks siguen buscando un tercer pívot

Como en muchas otras franquicias, las restricciones vinculadas al segundo apron limitan sin embargo las posibilidades de los Knicks. Salvo algún movimiento destinado a reducir su masa salarial, deberían comenzar la temporada con solo 14 jugadores bajo contrato estándar, a los que se sumarán sus tres contratos two-way.

Elegido en el puesto 28 del Draft de 2017, Tony Bradley ya cuenta con ocho temporadas de experiencia en la NBA, y fue finalista de la NBA el año pasado con los Pacers. La temporada pasada había renovado con Indiana antes de terminar el ejercicio en Atlanta, donde los Hawks buscaban refuerzos en el interior tras la lesión de tobillo de Jock Landale.

Un perfil ideal para sumar algunos minutos detrás del dúo Towns-Drummond, o incluso más en caso de indisponibilidad de alguno de los dos.