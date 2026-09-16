Ex de Barça Basket y Real Madrid negocia con este club tras quedar apartado del ASVEL 

El mercado europeo de baloncesto, ya bien sea Euroliga o Eurocup, continúa activo mientras los equipos terminan de perfilar sus plantillas para la nueva temporada. Entre los jugadores que todavía buscan destino aparece un base con pasado en Barça Basket y Real Madrid que ha quedado libre tras quedar apartado del ASVEL Vileurbanne.

Thomas Heurtel podría acabar en Grecia

Thomas Heurtel podría tener una nueva oportunidad para continuar su carrera en Grecia. El base francés, actualmente sin equipo tras terminar su segunda etapa en el ASVEL, interesa al AEK Atenas, que lo considera una de sus principales opciones para reforzar la dirección de juego. Según varios medios griegos, ya se han producido los primeros contactos entre ambas partes.

El AEK busca un jugador con experiencia para dirigir su ataque y competir tanto en la liga griega como en la Basketball Champions League. Heurtel viene de promediar 9,2 puntos y 5,4 asistencias en 25 partidos de Euroliga la pasada temporada, aunque terminó el curso con un papel secundario en el ASVEL. Por ahora no hay una oferta formal, pero las primeras conversaciones habrían sido positivas.

Thomas Heurtel y un final complicado en Euroliga

Thomas Heurtel perdió protagonismo en la rotación del ASVEL durante la recta final de la temporada, después de que el técnico Pierric Poupet dejara de contar con él sin conocer el motivo exacto de la decisión del técnico francés. El base francés no volvió a jugar desde el 19 de abril y el club anunció su salida en junio, poniendo fin a su segunda etapa en Villeurbanne.

Antes de regresar a Francia, Heurtel pasó buena parte de su carrera en la ACB, donde defendió las camisetas del Real Madrid y Barça Basket. En la Liga Endesa destacó por su capacidad para generar juego, asistir y asumir responsabilidades ofensivas, además de su amenaza desde el triple. Ahora, a sus 37 años, busca un nuevo destino para continuar su carrera en Europa.