Fichajes Primera FEB: El hijo de una leyenda de la ACB firma por Zamora tras crecer en NCAA

La Primera FEB continúa perfilando sus plantillas de cara a una nueva temporada, con los clubes reforzando sus equipos en busca de los objetivos marcados. En las últimas semanas, el mercado ha dejado incorporaciones, renovaciones y movimientos destinados a elevar el nivel competitivo de una categoría cada vez más exigente, con el CB Zamora como uno de los grandes protagonistas.

El CB Zamora anuncia el fichaje de Bryce Báez

El Caja Rural CB Zamora ha incorporado temporalmente a Bryce Báez, ala-pívot estadounidense que lleva trabajando con el equipo desde el inicio de la pretemporada. El interior llega tras completar su etapa universitaria en Edinboro (NCAA), donde en su último curso fue titular en los 23 partidos disputados y promedió 14,6 puntos y 5,3 rebotes, además de ser incluido en el segundo mejor quinteto de la PSAC West.

Bryce Báez, nueva pieza del Caja Rural CB Zamora



El Caja Rural CB Zamora incorpora a Bryce Báez, ala-pívot estadounidense de 2,01 metros, que se une a la plantilla 2026/27 mediante un contrato temporal. Báez se sumó al grupo en agosto, al inicio de la pretemporada, y ha formado… pic.twitter.com/vB8o54d2Vn — CB Zamora (@ClubBZAMORA) September 17, 2026

Bryce Báez también cuenta con experiencia reciente en el baloncesto profesional, ya que este verano disputó la Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana con los Reales de La Vega, llegando a alcanzar los 24 puntos en un encuentro. El nuevo jugador del Zamora es, además, hijo de Eulis Báez, histórico ala-pívot dominicano con una larga trayectoria en la ACB.

La aportación de Bryce Báez en Primera FEB y la carrera de su padre

Bryce Báez puede aportar al Caja Rural CB Zamora presencia física en la pintura gracias a sus 2,01 metros, además de capacidad para jugar de ‘4’. En su último curso universitario demostró que puede ser un perfil de interior moderno, con capacidad para aportar anotación, rebote y versatilidad al juego interior zamorano.

Su apellido también tiene un peso importante en el baloncesto español. Su padre, Eulis Báez, disputó 14 temporadas en la Liga Endesa y 415 partidos, defendiendo las camisetas de Valladolid, Joventut Badalona, Gran Canaria, Manresa y Betis. Su etapa más destacada llegó en Gran Canaria, donde jugó siete temporadas, fue capitán desde 2015 y conquistó la Supercopa Endesa 2016/17, el primer título de la historia del club.