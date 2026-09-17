Fichajes Primera FEB: ¿Tiene posibilidades de quedarse este canterano de la Penya en Zamora? 

El mercado de Primera FEB continúa dejando movimientos en las plantillas de cara a una temporada marcada por la competitividad y la necesidad de contar con rotaciones profundas. Equipos como el CB Zamora siguen perfilando sus proyectos con incorporaciones destinadas a cubrir necesidades concretas, pero con posibilidad de extender sus contratos para más tiempo.
Iker Montero se une como fichaje temporal al CB Zamora
Iker Montero se incorpora al Caja Rural CB Zamora con un contrato temporal para la próxima temporada. El escolta catalán, de 23 años y canterano del Joventut Badalona, ya trabaja con el equipo desde agosto y afrontará con el conjunto zamorano el reto de competir en Primera FEB.
El exterior llega con un marcado perfil ofensivo y el aval de su gran temporada 2024/25 con el CB Salou, cuando promedió 16,3 puntos por partido y fue el segundo máximo anotador nacional de Segunda FEB. La pasada campaña, en Logrobasket, registró 10,8 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por encuentro, además de destacar por su capacidad para anotar desde fuera, atacar el aro y ejercer también como base.
Iker Montero y la planificación deportiva del CB Zamora
La incorporación de Iker Montero responde a una planificación de plantilla del Caja Rural CB Zamora pensada para afrontar una nueva campaña en Primera FEB con el objetivo de lograr la permanencia. El escolta se suma a un grupo que ya cuenta con las renovaciones de Jacob Round y David Kristensen y con fichajes como Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear, Asier González, Dušan Nešković, Ismael Tamba e Isaiah Rivera.
Si Iker Montero responde desde el perímetro y mantiene el nivel ofensivo que ya ha demostrado en Segunda FEB, podría ganarse un sitio más estable en la rotación zamorana. Su capacidad para generar puntos, amenazar con el tiro exterior y atacar el aro le convierte en una pieza interesante para un equipo que necesitaba incorporar un perfil de estas características a su plantilla.