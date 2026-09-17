La situación rocambolesca del fichaje más esperado de Río Breogán que todavía NO ha debutado

El Río Breogán continúa perfilando su plantilla de cara a una nueva temporada en la Liga Endesa, con movimientos destinados a reforzar el equipo y aumentar sus opciones competitivas. Sin embargo, uno de sus últimos fichajes todavía no ha podido incorporarse a la dinámica del conjunto lucense por motivos ajenos a lo deportivo.

¿Qué está pasando con Andersson García y su llegada al Río Breogán?

Andersson García sigue sin poder incorporarse al Río Breogán debido a un problema burocrático con su visado. El ala-pívot dominicano ya cuenta con la autorización de residencia y trabajo en España, pero el consulado español en República Dominicana está a la espera del certificado de antecedentes penales de Estados Unidos, cuya expedición depende del FBI. El retraso mantiene bloqueada su llegada a Lugo.

Mientras se resuelve el trámite, Andersson García ha fichado temporalmente por el Club Bameso de República Dominicana para mantener el ritmo competitivo y físico. El jugador continúa en contacto con el Río Breogán y su incorporación al equipo lucense se producirá en cuanto quede desbloqueada la documentación necesaria.

Los motivos del fichaje de Andersson García por el Río Breogán

El Río Breogán apostó por Andersson García para reforzar su juego interior, especialmente por su capacidad reboteadora, físico e intensidad defensiva. El ala-pívot dominicano viene de completar una destacada temporada en la G League con los Mexico City Capitanes, donde promedió 10,9 puntos, 10,1 rebotes y 2,0 asistencias en 39 partidos, además de registrar un 56,6 % en tiros de campo.

Su rendimiento le permitió dar el salto a la NBA con los Utah Jazz, con los que disputó cinco encuentros y firmó medias de 5,2 puntos, 8,4 rebotes, 2,8 asistencias y 1,6 robos. El interior dominicano también destacó previamente en la NCAA, donde llegó a formar parte del mejor quinteto defensivo de la SEC y lideró la conferencia en rebotes con 9,1 por partido durante su año júnior.