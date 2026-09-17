Thomas Heurtel y la maldición del “efecto nómada”

El mercado de fichajes ha dejado la confirmación oficial del nuevo destino de Thomas Heurtel: el internacional francés pone rumbo a Grecia para vestir la camiseta del AEK Atenas. Un movimiento que, analizado en frío, no debería sorprender a nadie. Se ha convertido en la tónica habitual de la carrera de un base tan genial en la pista como difícil de acomodar en la planificación a largo plazo de cualquier proyecto deportivo. La pregunta que flota en el aire no es qué puede aportar en pista, donde su visión de juego sigue intacta, sino por qué un jugador de su categoría se ha transformado en una pieza de mercado de una sola temporada.

La etapa en Liga Endesa: talento desbordante y salidas tempestuosas

Para entender el fenómeno Heurtel hay que viajar a su consolidación en la Liga Endesa. Tras darse a conocer en el Meridiano Alicante y explotar en el Baskonia (2011-2014), el base galo se convirtió en una de las perlas del continente:

FC Barcelona (2017-2021): Vivió su cima individual. Dos veces MVP de la Copa del Rey (2018 y 2019) y referente ofensivo. Sin embargo, su salida del Palau quedó marcada por el sonado episodio de la terminal de Estambul en 2020, cuando el club azulgrana lo dejó en tierra al descubrir sus negociaciones secretas con el eterno rival mientras se gestionaba su rescisión.

Vivió su cima individual. Dos veces MVP de la Copa del Rey (2018 y 2019) y referente ofensivo. Sin embargo, su salida del Palau quedó marcada por el sonado episodio de la terminal de Estambul en 2020, cuando el club azulgrana lo dejó en tierra al descubrir sus negociaciones secretas con el eterno rival mientras se gestionaba su rescisión. Real Madrid (2021-2022): Firmó solo por una temporada. A pesar de lograr destellos de su calidad y ganar la Supercopa de España, su etapa en la capital concluyó de forma amarga tras ser apartado por Pablo Laso debido a salidas nocturnas previas a partidos clave de Euroliga.

Ese patrón, con un rendimiento anotador y una capacidad innegable para repartir juego, opacado por sus problemas con directivas y cuerpos técnicos, marcó el punto de inflexión definitivo en su carrera.

Thomas Heurtel just announced his deal with AEK #BasketballCL pic.twitter.com/ALUfEu5Ish — Aris Barkas (@arbarkas) September 17, 2026

Thomas Heurtel, el exiliado año a año

Desde que abandonó la ACB, la carrera de Heurtel se ha convertido en una auténtica gira de una sola parada por temporada, caracterizada por la búsqueda de contratos astronómicos o roles de liderazgo en ligas emergentes:

Temporada Equipo Puntos / Asistencias (Medias aprox.) Contexto de su estancia 2021-22 Real Madrid 9,0 pts / 4,6 ast Apartado antes del tramo final por indisciplina. 2022-24 Zenit San Petersburgo 13,8 pts / 8,1 ast Contrato multimillonario en la VTB. Su marcha a Rusia le costó el veto definitivo de la selección francesa. 2024-25 Shenzhen Leopards (China) 18,2 pts / 8,5 ast Aventura breve en la CBA acumulando números estelares, pero sin arraigo. 2025-26 ASVEL Villeurbanne 9,9 pts / 6,3 ast Retorno a Francia de parche estival; rol intermitente y adiós tras finalizar el curso. 2026-27 AEK Atenas Fichaje confirmado Firma por una temporada para liderar el proyecto griego.

Comodín del mercado de fichajes: ¿por qué ningún club lo firma a largo plazo?

El peaje del perfil ‘Pick and Roll’ unidireccional: Heurtel es un base a la antigua usanza. Si tiene el balón 25 minutos y se le entrega la llave del ataque, garantiza dobles figuras en puntos y asistencias. Sin embargo, en el baloncesto moderno, donde priman las ventajas dinámicas y reina la máxima exigencia física en defensa, los entrenadores de primer nivel de Euroliga dudan en comprometer la dirección de juego con un jugador de su perfil. El “San Benito” de la disciplina y la imagen: Tras los incidentes en Barcelona, Madrid y la sanción federativa en Francia por irse a Rusia, los clubes de élite ven en Heurtel un jugador de “riesgo controlado”. Prefieren un contrato de 10 meses donde el jugador mantenga la tensión competitiva por ganar su siguiente contrato, en lugar de un compromiso multianual. El modelo de negocio del propio jugador: A sus 37 años, Heurtel ha entendido perfectamente su rol en el ecosistema: un ‘agente libre de lujo’ que espera pacientemente a que los proyectos con necesidades urgentes en el ‘1’ desesperen en el mercado. El AEK Atenas, que busca dar un salto cuantitativo en la BCL y la liga griega, ha encontrado en el galo la respuesta inmediata que necesitaba, aceptando de buen grado un matrimonio express de un solo año.

El fichaje por el AEK es la confirmación de una realidad: Thomas Heurtel es el último gran nómada del baloncesto europeo. Un talento generacional que prefiere vivir al día, contrato a contrato.