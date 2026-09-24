La trampa de los contratos no garantizados de la Liga Endesa

Faltan escasos días para que el balón eche a rodar de forma oficial en la Liga Endesa 2026-27 y las direcciones deportivas ultiman los descartes finales. En el baloncesto moderno se ha consolidado una práctica tan pragmática para las finanzas de los clubes como cruel para el deportista: el contrato no garantizado o de prueba para la pretemporada. Esta fórmula permite a las entidades cubrir bajas por compromisos internacionales, reforzar los entrenamientos de cinco contra cinco o “probar” el encaje táctico de un jugador sin comprometer la masa salarial del curso completo. Sin embargo, todo esto tiene una cara B que vamos a intentar analizar.

El caso Elías Valtonen: de refuerzo veraniego a víctima del ‘efecto Mirotic’

El movimiento más sonado de este tramo final lo ha protagonizado el Valencia Basket. El 12 de agosto, la entidad taronja anunciaba la llegada del alero finlandés Elias Valtonen. El exterior llegaba avalado por sus 118 partidos en la ACB repartidos entre BAXI Manresa y Covirán Granada, de donde venía de promediar 9,8 puntos y un 37,1% en triples la pasada campaña, además de ser protagonista en primera persona de momentos inolvidables del baloncesto granadino.

😍 Una jugada grabada en nuestra memoria para siempre.



🔥 Un tapón que valió una permanencia.



✍️ Elias Valtonen.#ContigoFundación pic.twitter.com/Q1kNsFOwT1 — Coviran Granada (@CoviranGranada) June 11, 2026

Valtonen firmó un contrato no garantizado con opción de extenderse hasta junio de 2027. Realizó toda la preparación a las órdenes del cuerpo técnico e incluso participó en dos amistosos oficiales. Sin embargo, el movimiento tectónico de fichar a Nikola Mirotic obligó a reestructurar las fichas y la masa salarial del equipo. A mediados de septiembre, el Valencia Basket hizo oficial la rescisión inmediata de su contrato antes de la disputa de la Supercopa. En poco más de un mes, Valtonen pasó de posar en la foto oficial, siendo un fichaje notorio, a volver al mercado de agentes libres sin disputar un sólo minuto en la ACB 2026-27.

Habemus 4 🧡 pic.twitter.com/4cXTxOjaEk — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026

Aurimas Majauskas: ‘entrar y salir’ en la pintura del iLERNA Lleida

Un escenario calcado se ha vivido en la capital del Segre. El iLERNA Lleida recurrió al interior lituano Aurimas Majauskas para reforzar la pintura durante el stage estival bajo un contrato no garantizado. El ala-pívot completó la pretemporada a las órdenes del cuerpo técnico aportando 3,7 puntos y 1,4 rebotes en los partidos de preparación. Sin embargo, una vez concluido el periodo de prueba y configurada la rotación interior definitiva para el debut liguero, la entidad ilerdense decidió no ejecutar la opción de continuidad, dejando al jugador sin ficha para el inicio de la competición.

❌ Aurimas Majauskas no continuarà a la plantilla de l'iLERNA Lleida.



👉 El club ha emès un comunicat que les dues parts han arribat a un acord per la desvinculació de l'interior lituà. El veterà havia firmat un contracte no garantit.



👀 El conjunt entrenat per Gerard… pic.twitter.com/2OdnYcDfPn — GENT DE BÀSQUET (@gentdebasquet) September 24, 2026

La zona gris de la pretemporada: Jasiel Rivero y las pruebas límite

La situación de los contratos temporales también afecta a nombres de primer nivel Euroliga. En el propio Valencia Basket se ha dado el caso de Jasiel Rivero, quien ha estado peleando hasta el último suspiro por ganarse la continuidad en el roster definitivo tras recuperarse de sus problemas físicos.

Este tipo de vinculaciones abre un debate en el baloncesto profesional:

Ventaja para el club: Flexibilidad táctica y financiera máxima. Permite evaluar el estado físico de un jugador lesionado o cubrir huecos a bajo coste durante los torneos de verano.

Flexibilidad táctica y financiera máxima. Permite evaluar el estado físico de un jugador lesionado o cubrir huecos a bajo coste durante los torneos de verano. Riesgo para el jugador: El deportista asume el peligro de sufrir una lesión sin contrato garantizado de larga duración y pierde la ventana principal del mercado de fichajes estival, teniendo que buscar acomodo con las plantillas ya cerradas.

A escasos días de que arranque la Liga Endesa 2026-27, la guillotina de las rescisiones de pretemporada recuerda que, en el baloncesto de élite, la foto con la camiseta en agosto no garantiza la ficha en septiembre, e incluso comenzar en un equipo una temporada tampoco es garantía de finalizarla. El baloncesto romántico hace mucho que murió.