Baskonia acelera por un interior pero su primera opción se escapa

Situación rocambolesca y especialmente complicada para Kosner Baskonia a pocos días del inicio de la Liga Endesa y la Euroliga. Paolo Galbiati se encuentra con un juego interior todavía por construir: Kenneth Faried apenas empieza a familiarizarse con los automatismos del sistema, mientras que el club gasteiztarra estudia la rescisión del contrato de Alex Len apenas unos días después de su fichaje, debido a sus problemas físicos.

Baskonia busca dos pívots

Este escenario obliga a Baskonia a regresar al mercado con urgencia para encontrar un interior (o dos) que permita a Galbiati completar una rotación que, a las puertas del inicio oficial de la temporada, todavía presenta demasiadas incógnitas. Una carencia que quedó especialmente patente el pasado sábado durante la semifinal de la Supercopa ACB ante el Joventut Badalona.

La necesidad de reforzar la pintura adquiere todavía más relevancia con el exigente estreno que espera al conjunto vitoriano. Baskonia debutará el jueves 24 en el Buesa Arena ante Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga, en un primer compromiso que pondrá a prueba, desde el inicio, la profundidad de su juego interior.

Inicio de Euroliga y Liga Endesa

Tres días después, Baskonia afrontará su primer desplazamiento de la temporada para medirse al San Pablo Burgos, en un partido marcado por la incógnita sobre el futuro de Alex Len y por la necesidad de incorporar cuanto antes algún refuerzo que pueda ayudar al equipo en este exigente inicio de Liga Endesa y Euroliga.

El objetivo del club pasa ahora por encontrar incluso dos nuevos interiores para dotar de mayor profundidad a la pintura. Una tarea en la que ya trabaja la dirección deportiva encabezada por Félix Fernández, con el mercado como principal vía para solucionar una situación que se ha complicado a pocos días del estreno oficial.

Zacharie Perrin, de momento, imposible

El primer gran objetivo de Baskonia en el mercado es Zacharie Perrin, pívot francés de 22 años que este verano aterrizó en Lleida procedente del Hamburgo. Sus primeras actuaciones de pretemporada con el conjunto del Segre han dejado muy buenas sensaciones, reforzando la apuesta por un jugador que ahora mismo parece difícil de sacar de Lleida.

Perrin no cuenta con cláusula de rescisión hasta mitad de temporada, un condicionante que complica todavía más cualquier intento del club gasteiztarra. Por ahora, su incorporación se presenta como una operación prácticamente imposible para los intereses de Baskonia. Según informa en las últimas horas el periodista Óscar Herreros, el club catalán ya ha desestimado un primer intento de Baskonia para hacerse con los servicios del pívot francés, a la espera de conocer si habrá una segunda oferta procedente de la entidad de Zurbano.