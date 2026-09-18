La GRAN CLAVE del Joventut vs Baskonia: el puesto ‘5’ con una baja débil y un fichaje dudoso

La primera semifinal de la Supercopa Endesa enfrentará al Joventut Badalona y a Baskonia este sábado en el Olímpic de Badalona. El vencedor logrará el billete para la gran final, donde se medirá al ganador de la otra semifinal entre Valencia Basket y Barça Basket. Una de las claves de la eliminatoria estará en el juego interior, donde ambos conjuntos llegan mermados y será determinante.

Joventut Badalona y las soluciones a la baja de Tomic

La baja de Ante Tomic deja un vacío importante en la pintura del Joventut Badalona de cara a la Supercopa Endesa, especialmente por su experiencia, capacidad para jugar de espaldas al aro y lectura del juego. En su ausencia, Eli John Ndiaye está llamado a tener un papel relevante: su físico, movilidad y capacidad para defender y rebotear pueden aportar un perfil diferente al del croata.

También deberán dar un paso adelante jugadores como Michael Ruzic y Artem Pustovyi, que tendrán que asumir más responsabilidad en el juego interior y en el control del rebote. El Joventut Badalona pierde a una referencia consolidada bajo los aros y necesitará compensarlo con mayor presencia física, intensidad y aportación colectiva cerca de canasta.

El plan del Joventut Badalona para dañar a Baskonia

Con la baja de Tomic y las dudas físicas de Len, el planteamiento de Dani Miret puede pasar por cargar más el juego interior y atacar la pintura, donde Baskonia tendrá a Kenneth Faried como único pívot natural. El Joventut podría buscar situaciones de uno contra uno cerca del aro y generar ventajas desde dentro hacia fuera, obligando a los vitorianos a proteger una posición que tendrán que cubrir también con jugadores como Kurucs o Sedekerskis.

En este escenario, Eli John Ndiaye puede convertirse en una pieza especialmente importante para la Penya. Su movilidad y capacidad física le permiten ofrecer un perfil diferente al de Tomic, mientras que jugadores como Ruzic y Pustovyi deberán asumir más minutos y presencia en el rebote. La idea sería desgastar a Faried y sacar partido de las posibles rotaciones de Baskonia en la posición de cinco.