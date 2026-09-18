¿Le ha dado importancia Baskonia a la Supercopa ACB?

La Supercopa ACB será el primer test oficial para los equipos. Tras los amistosos de pretemporada, Barça Basket, Baskonia, Joventut de Badalona y Valencia Basket afrontan sus primer título. Al torneo, en ocasiones, se le quita relevancia por el momento en el que se disputa. Sin embargo, no deja de ser una oportunidad de alzar al cielo un trofeo.

¿Cómo se ha preparado Baskonia para la Supercopa ACB?

Si algo ha demostrado este Baskonia de Paolo Galbiati es ser extremadamente peligroso en torneos cortos. El equipo vuela por la pista y el cariz emocional de su técnico se contagia en el vestuario, para bien y para mal. La Copa del Rey fue una muestra de la capacidad del conjunto para alcanzar su tope y ahora la Supercopa ACB vuelve a ponerles cerca de volver a tocar metal.

📸 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 de Badalona.

𝙋𝙤𝙨𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 de #SupercopaEndesa.



¡Esto está A PUNTO de arrancar! 😍 pic.twitter.com/L6YS4XwYYj — Liga Endesa (@ACBCOM) September 18, 2026

La Supercopa ACB es una oportunidad verdaderamente buena de que Baskonia logre un título este curso. Además, la no participación de este potente Real Madrid aclara el camino. A pesar de ello, el mercado de fichajes baskonista no ha ido con excesiva premura y llega a la disputa del título con un juego interior sin rodaje. Kenneth Faried y Alex Len acaban de entrar por la puerta y habrá que ver su adaptación en el corto plazo.

Pros y contras del mercado de fichajes baskonista

La tardanza para apuntalar la plantilla de Baskonia lleva a pensar que el club no ha puesto excesiva mirada en la Supercopa ACB. A pesar de ello, si por algo se caracteriza el Baskonia de Paolo Galbiati es por ser un equipo inherentemente de sus ‘bajitos’. Los interiores tienen gran relevancia, pero más como comparsa de sus exteriores, que como productores en sí mismos. Por mucha trascendencia que tuvieran Omoruyi y Diakité el pasado curso, el primero vivía del juego sin balón de los pequeños y el segundo a abrir la pista y resolver las ventajas de los generadores.

El primer encuentro de la Supercopa ACB será un choque de estilos. Baskonia tratará de deslabazar el juego, mientras que Joventut de Badalona de ordenarlo. En un contexto más anárquico, la falta de rodaje de las nuevas piezas baskonistas podría deslucir menos. Sin embargo, si la Penya lleva el partido a lo táctico podrían verse las costuras de un equipo que no acumula mucho trabajo conjunto.