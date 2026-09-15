¡Falta un fichaje! La duda que recorre Baskonia en el mercado

Baskonia atraviesa un mercado de fichajes verdaderamente complejo. El éxito alcanzado con la Copa del Rey del pasado curso pone las expectativas altas en un equipo que ha vivido muchos cambios en verano. Una de las situaciones que más ha traído de bruces a su afición ha sido la relativa al juego interior. Incluso cuando comienza a esclarecerse, sigue el runrún.

¿Necesita Baskonia un pívot más en el mercado de fichajes?

El mercado de fichajes de Baskonia ha mantenido una preocupación casi constante todo el verano, el juego interior. La posición de pívot ha sido un desierto durante semanas y la salida de Khalifa Diop generó hasta controversia sobre si se debía o no jugar un partido de pretemporada. En esas llegaron Kenneth Faried y Alex Len.

🔵🔴 Mis 10 opciones favoritas de la G League (+NCAA) para el '5' en Baskonia



Top en ataque:

– Skal Labissière 🇭🇹 (4-5)



Todoterreno:

– Orlando Robinson

– Rienk Mast 🇳🇱 (4-5)



Físico:

– Samson Johnson 🇹🇬

– CJ Huntley

– Charles Bediako



Rebote:

– Colin Castleton

– Moses Brown

-… pic.twitter.com/5W8r4d05tL — Javier Molero (@JavierMoleroo) September 14, 2026

El aterrizaje de los dos centers en Baskonia en el mercado de fichajesaplacó algo el nerviosismo. Sin embargo, el equipo cuenta con dos jugadores para esa posición para rotar toda una temporada. Además, esta campaña, a diferencia de la anterior,los cuatros son de otra tipología y no pueden hacer las veces de centers. El debate ya está en redes.

El libreto de Paolo Galbiati pide un perfil concreto

La longitud de las plantillas actuales, sobre todo en Euroliga, no presagia un año fácil para un Baskonia corto de efectivos. Sin embargo, la llegada de otro pívot no solo se adscribe a la necesidad de un integrante más en la plantilla, también a un rol necesario para la funcionalidad del equipo. Mientras que Faried es un continuador nato de pick and roll, Len es un center al uso. Muchos se preguntan si es necesario un ‘falso cinco’ para quintetos small-ball.

✍️ Alex Len, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia



Ongi etorri, Alex! 🔵 🔴



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Si algo dejó claro el pasado curso es que el equipo de Paolo Galbiati, cuando mejor funcionó fue cuando empleó a Omoruyi y Diakité como pívots. A pesar de ello, la dirección deportiva ha optado en verano por traer interiores puros. La duda llega ahora sobre si Baskonia acudirá al mercado de fichajes a encontrar un perfil de cinco con juego exterior para jugar esas situaciones de 5 abiertos que tanto le gustan al italiano.