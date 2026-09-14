En Baskonia lo tienen claro: El flamante fichaje y su veredicto final

El mercado de fichajes de Baskonia viene dejando claros y oscuros. La dirección deportiva vitoriana se ha movido con celeridad en unos puestos y con poca avidez en otros. La pintura ha sido un solar durante muchas fechas. Tras muchas idas y venidas, parece que ya comienza a vislumbrarse un juego interior encomiable.

El refuerzo del mercado de fichajes de Baskonia, a debate

Hace días que la llegada de Alex Len a Baskonia en el mercado de fichajes está prácticamente cerrada. Sin embargo, no ha sido hasta hoy que el club lo ha hecho oficial en sus cuentas. El aterrizaje del ucraniano ha levantado debate en redes sociales acerca de su encaje en el estilo de Paolo Galbiati. Sin embargo, hay una idea que se repite constantemente entre sus aficionados. Después de ver el juego interior desértico, crece el optimismo.

✍️ Alex Len, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia



Ongi etorri, Alex! 🔵 🔴



📎 https://t.co/OqBsROgRsh pic.twitter.com/0k2PYbMhpH — Kosner Baskonia (@Baskonia) September 14, 2026

Los aficionados de Baskonia valoran a su refuerzo en el mercado de fichajes sobre una comparación. Más allá de los pros y los contras del movimiento, el mensaje más repetido en redes sociales es que mejora a Khalifa Diop. El center llegado desde Gran Canaria no tuvo un buen paso por la entidad y los aficionados ven con buenos ojos el cambio. A pesar de ello, aún está por ver si Alex Len acaba aclimatándose al equipo.

Alex Len y Kenneth Faried y su complementariedad

Alex Len aterriza en el mercado de fichajes en Baskonia para dar rotación a una pintura que lleva tiempo sin un cinco puro. Diakite y Omoruyi son perfiles abiertos y tanto el ucraniano como Kenneth Faried no lo son. El recién llegado se caracteriza por ser completo en todas las labores de pívot, mientras que el americano llega como especialista en bloqueo y continuación.

Baskonia funcionó muy bien tras la llegada fuera del mercado de fichajes de Eugene Omoruyi. Los quintetos sin pívot puro dinamizaron mucho el juego de un Paolo Galbiati que está cómodo en la anarquía. En este contexto, Kenneth Faried tiene buen encaje, ya que a pesar de la edad es un jugador móvil e interesante para jugar pick and roll en llegada. Alex Len, por su lado, parece que tendrá que hacer más labores de pasador. Omoruyi dejó el listón muy alto en este sentido y el ucraniano no es un especialista, pero a buen seguro que lo utilizarán en este sentido.