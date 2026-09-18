¡Aguas revueltas en Baskonia! Rumores de batacazo importante con uno de sus fichajes estrella

Baskonia se encuentra a pocas horas de disputar la semifinal de Supercopa ACB frente a Joventut de Badalona. Los vitorianos ya llegaban justos de trabajo, sobre todo en el juego interior. Alex Len y Kenneth Faried acababan de aterrizar en el conjunto y prácticamente no acumulan horas con el equipo. Sin embargo, podría ser el menor de los problemas.

Baskonia podría decir adiós a uno de sus fichajes

Una de las preocupaciones de la afición de Baskonia era cómo llegarían sus últimos fichajes a la Supercopa ACB. Sin embargo, las noticias que comienzan a emerger en la entidad son aún más preocupantes. Para empezar, saltó la sorpresa con la no convocatoria de Alex Len para el duelo frente a la Penya. No se dieron explicaciones y la versión oficial hablaba de molestias.

Ojo con esto que apuntan los amigos de Kiroleros… https://t.co/Ei1bzDSBHW — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) September 18, 2026

La continuidad de Alex Len en el equipo está en entredicho. El portal de información especializada en Baskonia, Kiroleros, ha afirmado que los problemas físicos podrían ser más graves de lo previsto y que podría acabar abandonando la entidad. El periodista Alex Reyes también ha interaccionado con la información y muchos aficionados en Baskonia ya se temen lo peor con uno de sus fichajes estrella.

Un juego interior desértico

Las múltiples salidas de Baskonia en el mercado de fichajes dejaron la pintura como un solar. La última, Khalifa Diop, incluso sin haber rendido, generó controversia. Uno de los refuerzos es un muy veterano Kenneth Faried. Las lesiones podrían hacer mella en un jugador de esa edad y los rumores sobre el adiós anticipado de Alex Len preocupan y mucho a los seguidores baskonistas.

Primera comparecencia de Paolo Galbiati:



– No viaja Alex Len (molestias físicas)



– “El equipo no está completo”



– “Necesitamos paciencia, no se si el club la tendrá. El año paso la tuvo”



Así ha llegado el equipo a Foronda pic.twitter.com/HLrd1LEJoe — KIROLEROS.com 101.6fm (@kiroleros) September 18, 2026

El batacazo para Baskonia en el mercado de fichajes sería importante, no solo por el hecho en sí, también por el contexto. La afición ya estaba de bruces con la falta de premura para reforzarse. Ahora, no solo podrían perder un jugador, sino que lo hacen a pocas horas de arrancar la competición oficial y con un título en juego.