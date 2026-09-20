Las dos claves para confirmar la renovación ACB más ilusionante en Bàsquet Girona 

El Bàsquet Girona ha protagonizado un movimiento estratégico de cara a las próximas temporadas, reforzando la continuidad de un proyecto que ha experimentado una notable evolución deportiva desde la llegada de su actual técnico. La decisión busca dar estabilidad a un equipo que afrontará nuevos retos tras su crecimiento en la Liga Endesa.

Bàsquet Girona renueva el contrato de Moncho Fernández

Moncho Fernández ha renovado con el Bàsquet Girona por dos temporadas más, hasta junio de 2028, consolidando su continuidad al frente del conjunto catalán tras llegar al banquillo en diciembre de 2024, cuando el equipo ocupaba la última posición de la Liga Endesa con solo dos victorias en once jornadas.

Desde su llegada, el técnico gallego ha cambiado la dinámica del equipo y ha contribuido a convertirlo en un conjunto mucho más competitivo, hasta alcanzar la pasada temporada su mejor clasificación histórica en la ACB, con un 12.º puesto y 14 victorias. La evolución del cuadro catalán también se ha reflejado en su estilo de juego y en la confianza adquirida por el equipo.

Las claves de la renovación de Moncho Fernández: identificación y valores

La renovación de Moncho Fernández también está marcada por la conexión que ha conseguido establecer con Girona y su afición. Desde su llegada, el técnico gallego se ha integrado en el proyecto y ha hecho suyos el mensaje y los valores que quiere transmitir el club. Su trabajo diario y su capacidad para generar un vínculo con el entorno han sido reconocidos por la entidad, que destaca además el cariño que le ha mostrado la afición gerundense.

A ello se suma la consolidación deportiva del equipo, culminada la pasada temporada con el mejor registro del Girona en la Liga Endesa y, sobre todo, con la primera clasificación de la historia del club para una competición europea. El conjunto catalán afrontará ahora la FIBA Europe Cup con Moncho al frente, dando continuidad a un proyecto que el club considera asentado y en crecimiento.