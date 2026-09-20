Fichajes Primera FEB: Canterano del Real Madrid y estrella de la ABA League para Estudiantes 

El mercado de fichajes de Primera FEB continúa dejando movimientos importantes de cara a la nueva temporada. Entre los equipos que siguen reforzando sus plantillas destaca el Movistar Estudiantes, que continúa dando forma a un proyecto ambicioso con incorporaciones destinadas a aumentar la competitividad del conjunto madrileño; y con el objetivo claro del ascenso a la ACB.

Movistar Estudiantes ficha a Boris Tisma

El Movistar Estudiantes ha anunciado el fichaje de Boris Tisma, que firma por las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028. El ala-pívot llega procedente del Zadar, donde se ha consolidado como una de las piezas destacadas del conjunto croata y ha dado un nuevo paso en su progresión en la ABA League.

La pasada temporada promedió con el Zadar 9,3 puntos, 3,4 rebotes y 9,5 de valoración por partido en la ABA League. El Estudiantes incorpora así a un jugador versátil, con experiencia en la Liga Endesa y el baloncesto balcánico, capacidad para abrir el campo y margen de crecimiento.

El paso de Boris Tisma por la cantera del Real Madrid

Durante su etapa en el Real Madrid, Boris Tisma fue considerado una de las grandes perlas de la cantera blanca. Llegó al club en 2015 y su progresión fue especialmente rápida. En 2018 brilló con Croacia en el Europeo Sub-16, donde firmó 24 puntos y 8/9 en tiros de campo en la final contra España. Su buen rendimiento tanto en la cantera como con su selección hizo que incluso se le comparara con Toni Kukoc.

El crecimiento de Tisma le llevó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en enero de 2020, con solo 17 años, precisamente ante el Movistar Estudiantes. Pablo Laso destacó entonces su potencial y la importancia de seguir desarrollándolo. Además, su paso por la cantera madridista tiene ahora un valor añadido para el Estudiantes: Tisma cuenta como jugador de formación local (JFL), es decir, como ‘cupo’ en la Liga Endesa, al haber completado en España los años de formación exigidos por la normativa.