Los Lakers quieren refuerzos, pero ya no tienen con qué pagarlos

Los Lakers gastaron todo lo que tenían para armar la plantilla de 2026-27 y llegan a la temporada sin moneda de cambio. La caja fuerte de elecciones de draft tiene dos líneas, y ambas valen poco. Eric Pincus, de Bleacher Report, enumeró el martes cinco posibles objetivos, y casi ninguno encaja en las cuentas que el equipo puede hacer hoy.

Lo que quedó en la caja fuerte tras la offseason

La cuenta es corta y explica el resto del texto. Fuera de un intercambio de elección de primera ronda en 2032 y tres elecciones de segunda ronda, los Lakers no tienen ningún activo de draft para ofrecer. Lo que tienen de valor real está en la cancha, y son exactamente los jugadores que nadie en la dirigencia va a poner sobre la mesa: Luka Doncic, Austin Reaves y Walker Kessler.

Bleacher Report ranks the Lakers' contract situation as the fourth-worst in the NBA. Eric Pincus cites large sums to Luka Doncic, Austin Reaves, and Walker Kessler, plus depleted draft capital. via Yahoo Sports pic.twitter.com/4WdbBM8j9o — Courtside Lakers (@CourtsideLaker) September 21, 2026

Esto cambia el tipo de conversación que el equipo puede tener. No se puede comprar a un titular, sí se puede intentar encajar un contrato dentro de otro. Y hay una traba adicional: el equipo ya superó la línea del impuesto y opera cerca del primer apron, que es el límite duro que impide absorber salario adicional en un traspaso.

Los cinco nombres que aparecen en la lista de los Lakers

Pincus es un reportero especializado en el tope salarial, y su lista surge de quién está disponible y de cuánto cuesta, no de quién sería lindo tener. Los cinco, de menor a mayor costo:

Los objetivos, con el salario de esta temporada

Jarace Walker

Alero, 23 años, Pacers

2026-27: 8,5 millones de dólares

Situación: último año de novato

Derrick Jones Jr.

Alero, Clippers

2026-27: 10,5 millones de dólares

Situación: último año de contrato

De’Andre Hunter

Alero, Kings

2026-27: 24,9 millones de dólares

Situación: último año de contrato

PJ Washington

Ala-pívot, Mavs

Contrato: 88,8 millones de dólares

Situación: cuatro años, sin mercado

Julius Randle

Ala-pívot, 31 años, Nets

2026-27: 33,3 millones de dólares

Situación: opción suya en 2027-28

El nombre en la cima de la lista tiene historia con la franquicia. Los Lakers eligieron a Julius Randle en la séptima posición del Draft de 2014, y salió de Los Ángeles antes de convertirse en el jugador que es hoy. La temporada pasada, con Minnesota, promedió 21,1 puntos y 5,0 asistencias por partido. Lo que aportaría no es el tiro, porque su carrera marca un 33,2% en triples, sino el peso físico que la plantilla actual no tiene en ningún lugar.

Latest @BleacherReport Ranking Los Angeles Lakers' Top Trade Targets for 2026-27 NBA Season – I sorta talked myself into the notion of a former Lakers' first-round pick filling a need:https://t.co/9z1JVwQ7dG — Eric Pincus (@EricPincus) September 23, 2026

El jugador que nadie quería se convirtió en la moneda de cambio para los Lakers

Aquí está la parte que cambia la lectura de lo que publicamos ayer. Jarred Vanderbilt es hoy el contrato que los Lakers no logran traspasar, justamente porque la última temporada, de 13,3 millones de dólares, es opción del jugador. En dos de los cinco escenarios de la lista, esa misma opción deja de ser un defecto y se convierte en argumento.

En el caso de PJ Washington, el razonamiento es directo: Dallas quiere salir de un compromiso de cuatro años y 88,8 millones, y un contrato que termina antes resuelve eso, aunque el jugador no sirva. En el paquete por Randle, Vanderbilt entra junto con Jake LaRavia, Jaden Hardy y Dalton Knecht solo para que cierren las cuentas, y ahí aparece el siguiente problema: los Nets se quedarían con cuatro jugadores de más en plena temporada, con el límite de 15 vigente. Por eso Pincus habla de una operación de tres equipos.

Por qué nada de esto sucede antes de que salte la pelota

La ventana real de traspasos abre a mediados de diciembre y se extiende hasta el plazo de febrero. Antes de eso, la dirigencia tiene motivos para esperar: solo después de ver a la plantilla actual jugando junta se podrá saber si la carencia de ala-pívot es real o es solo impresión de planilla.

Lo que sí podría suceder antes es mucho más chico: el traspaso pequeño para salir de 16 contratos estándar y llegar a los 15 que exige la liga. Eso no es refuerzo, es acomodo.

Y hay un objetivo que la lista menciona solo para descartarlo. Michael Porter Jr., hoy también en los Nets, cuesta 40,8 millones esta temporada, y el primer apron impide a los Lakers absorber ese salario sin devolver casi toda la plantilla. El jugador que criticó a la plantilla de los Lakers la semana pasada es, por ahora, matemáticamente imposible.

La conclusión resulta incómoda para quienes esperaban un fichaje más: el equipo que se presente el lunes es, con cierto margen, el equipo que jugará la temporada. El próximo movimiento no depende de la voluntad, depende de diciembre.