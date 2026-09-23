Los Lakers podrían encontrar gratis la solución para el ala

Con el training camp acercándose, Los Angeles Lakers se ve cada vez más presionado para resolver dos problemas: la falta de un ala y tener un jugador de más de lo permitido. Pero la solución podría aparecer justo entre el final del training camp y el comienzo de la pretemporada, el 5 de octubre.

Solución en Nueva York

Actual campeón de la NBA, los New York Knicks tienen cinco jugadores con contratos tipo Exhibit 9, que garantiza a los atletas durante el training camp, pero no ofrece ninguna garantía a partir del inicio de la pretemporada. Se trata de los veteranos Bruce Brown, Ochai Agbaji, James Wiseman, Drew Eubanks y John Konchar.

Free agent Bruce Brown has signed a training camp contract with the New York Knicks. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2026

La franquicia, sin embargo, no puede ofrecerles a todos un contrato estándar de la NBA; de acuerdo con su nómina salarial, la dirigencia puede contratar hasta a dos de estos cinco nombres, o solo a uno, para no pagar el impuesto de lujo.

Esto significa que, al finalizar el training camp de los Knicks, al menos tres de estos cinco nombres se convertirán en agentes libres, pudiendo ser contratados por cualquier otro equipo, incluidos los Lakers. Pero no todos esos nombres encajarían bien.

La mejor opción para los Lakers

Entre estas cinco opciones, Bruce Brown es, por lejos, el nombre que mejor encajaría en la actual plantilla de los Lakers, principalmente por su habilidad para jugar sin balón; Luka Doncic suele mantener el control del balón en su estilo de juego.

Brown ofrece soluciones rápidas al abrir la cancha, especialmente en caso de doble marca sobre Doncic o incluso sobre Austin Reaves. Fue precisamente ese trabajo sin balón el que ayudó a los Denver Nuggets a coronarse campeones de la NBA en 2023; así era exactamente como actuaba junto a Nikola Jokic.

Sin LeBron James, Bruce también se convertiría en una pieza fundamental en el juego de transición. El veterano de 41 años lideraba el contraataque rápido. Sin él, los Lakers se quedaron sin piezas para ese tipo de ataque, pero Brown podría asumir fácilmente ese rol.

Pese a ser un alero-base, Brown tiene bastante facilidad para actuar como ala-pívot, que es justamente la función que le falta al quinteto titular de nuestro equipo, gracias a su envergadura de 2,06 m y su fuerza física.

Además de todo esto, Bruce Brown también es un defensor de élite y complementaría a la perfección el trabajo de Walker Kessler en la pintura; mientras el pívot protege el aro, el alero protegería el perímetro, complicando la vida de los bases y forzándolos a penetrar, donde se toparían con el propio Kessler.

Para cerrar con broche de oro, Brown también sería un nombre que encaja en el presupuesto limitado de los Lakers; su salario sería el mínimo de veterano, que corresponde a 3,5 millones de dólares, lo que significa que la dirigencia no necesitaría un traspaso para contratarlo.

La única cuestión es que los Lakers todavía tienen un nombre por descartar o traspasar. Si Brown no llega mediante un traspaso, Rob Pelinka tendrá que elegir a dos nombres para descartar antes del comienzo de la temporada regular, el 20 de octubre.