Novedades del Reglamentos de Euroliga de baloncesto 2026-27

La Euroliga estrena esta temporada una serie de modificaciones en su reglamento con el objetivo de clarificar los criterios arbitrales y diferenciar mejor las distintas situaciones de contacto y conductas antideportivas. Los cambios afectan especialmente a las acciones de tiro, las faltas y las descalificaciones, aunque la competición también mantiene algunas reglas específicas que la diferencian de la normativa general de la FIBA.

¿Qué cambia en el reglamento de Euroliga de baloncesto?

La nueva normativa de la Euroliga introduce varios cambios importantes de cara a esta temporada, destinados a precisar la interpretación de las acciones de tiro, diferenciar mejor los tipos de contacto y endurecer la clasificación de determinadas conductas. También se reorganiza el sistema de faltas técnicas y se sustituye la antigua falta antideportiva por dos categorías diferentes. Estas son las principales novedades:

Cambios en el arbitraje Explicación breve Inicio de la acción de tiro El tiro comienza cuando el jugador impulsa hombros y balón hacia arriba. Además, debe estar en campo ofensivo. Entradas a canasta En una penetración, la acción de tiro se considera iniciada cuando el jugador controla el balón y continúa el movimiento hacia la canasta. ‘Rip-through’ Si el contacto se produce durante un movimiento lateral de barrido del balón, no se considera acción de tiro. Contacto tras el lanzamiento Un contacto leve y limpio durante el follow-through puede ser legal. El contacto en mano, muñeca, brazo o cuerpo sigue siendo falta. Espacio de caída del tirador Si el defensor invade el espacio de aterrizaje y el tirador cae sobre su pie, se sanciona como falta flagrante. Técnica de Categoría 1 Incluye conductas como faltas de respeto, provocaciones, simulaciones u obstaculizar la visión. Cuenta para la descalificación. Técnica de Categoría 2 Incluye retrasar el juego, colgarse del aro tras un mate o determinadas interferencias defensivas. No cuenta para la descalificación. Falta disruptiva Sustituye parte de las antiguas antideportivas. Se aplica cuando un contacto interrumpe una acción o genera una ventaja indebida, sin alcanzar gravedad flagrante. Falta flagrante Se aplica a contactos peligrosos, violentos, temerarios o ajenos a una acción legítima de juego. Sí cuenta para la descalificación. Descalificación de un jugador Se produce con 2 técnicas de Categoría 1, 2 faltas flagrantes o una de cada tipo. Descalificación del entrenador Se produce con 2 técnicas personales de Categoría 1 o 3 técnicas de Categoría 1 vinculadas al banquillo.

Otras reglas que mantiene la Euroliga que hay que prestar atención

Además de los cambios introducidos esta temporada, la Euroliga mantiene algunas reglas específicas que ya estaban vigentes y que difieren de la normativa general de la FIBA. Son especialmente relevantes en situaciones arbitrales, revisiones de vídeo o determinados procedimientos de partido.

Regla Explicación breve Semicírculo defensivo Un defensor secundario dentro del semicírculo puede cometer falta de bloqueo si impacta con un atacante que llega desde fuera y está en el aire, salvo determinadas excepciones. ‘Coach challenge’ Cada entrenador dispone de 2 revisiones por partido. Si no utiliza una durante los primeros 38 minutos, pierde una de ellas. No puede pedir revisión para determinar quién cometió una falta. Descalificación por interferir en un contraataque El entrenador es expulsado si él o cualquier miembro del banquillo entra en pista e interfiere con un contraataque rival. Avisos por técnicas y ‘flopping’ Los árbitros no tienen que advertir previamente antes de señalar una técnica por conducta antideportiva o simulación. Sí mantienen el aviso previo en retrasos del juego. Peleas Los miembros del banquillo no pueden entrar en pista durante una pelea. Sin embargo, no serán expulsados automáticamente si entran únicamente para ayudar a recuperar el orden y no participan en la pelea. Firmar bajo protesta Solo el entrenador principal puede dejar constancia de una protesta en el acta y debe hacerlo en la primera interrupción posterior al incidente. Si está expulsado, lo hará el asistente. Salto entre dos El partido y las prórrogas comienzan con salto entre dos. Después, las posesiones para iniciar los cuartos se asignan mediante saque según quién obtuvo la primera posesión. También se utiliza el salto entre dos en situaciones concretas, como determinadas dobles infracciones.

¿Por qué se han hecho estos cambios?

Los cambios introducidos en el reglamento buscan unificar criterios arbitrales y aclarar situaciones que hasta ahora podían generar diferentes interpretaciones, especialmente en acciones de tiro, contactos durante el lanzamiento y conductas antideportivas. La nueva clasificación de las faltas pretende además distinguir mejor entre infracciones de distinta gravedad y establecer con mayor precisión cuándo una acción puede provocar la descalificación.

Por su parte, las adaptaciones específicas de la Euroliga responden a la necesidad de regular determinadas situaciones propias de la competición y de hacer más claros los procedimientos arbitrales. Aspectos como los coach challenges, las peleas, las protestas o las interferencias desde el banquillo buscan mejorar el control de los partidos, facilitar la toma de decisiones y evitar conflictos en situaciones controvertidas.

Implicación para el juego de las novedades de Euroliga

Las modificaciones tendrán un impacto especialmente visible en las acciones de contacto y en la defensa. Por ejemplo, una falta realizada para detener un contraataque o cortar una transición podrá ser considerada disruptiva si no existe un contacto peligroso. En cambio, si el defensor invade el espacio de caída de un tirador y provoca que este aterrice sobre su pie, la acción podrá ser sancionada como falta flagrante, elevando la protección del jugador en este tipo de situaciones.

También habrá que prestar atención a las acciones de tiro y las penetraciones. Determinar exactamente cuándo comienza el movimiento de lanzamiento será clave para decidir si una falta concede tiros libres o simplemente supone una infracción durante el juego. Situaciones habituales como el rip-through o determinados contactos después de soltar el balón tendrán ahora criterios más definidos, lo que puede cambiar la interpretación de algunas jugadas que hasta ahora generaban dudas.

Por último, las novedades afectan también a la gestión de los partidos desde los banquillos. Los coach challenges adquieren mayor importancia, mientras que determinadas conductas del entrenador o de los jugadores de banquillo pueden tener consecuencias más severas. En una competición en la que los partidos suelen decidirse por detalles, conocer estos criterios puede resultar determinante para evitar sanciones y aprovechar correctamente las herramientas que ofrece el reglamento.