¿Qué parte del presupuesto de un equipo ACB se llevan las lesiones?

Las lesiones son uno de los grandes condicionantes de una temporada en el baloncesto profesional. Detrás de cada baja hay días sin competir, cambios en las rotaciones y, en algunos casos, un impacto económico importante para los clubes. Con estudios y análisis en la mano, en el presupuesto de una entidad debe estar incluido el aspecto médico, una cde las claves durante un curso.

Los datos de frecuencia de lesiones en un equipo profesional

Las lesiones forman parte del día a día de cualquier equipo de baloncesto profesional. Un estudio publicado en 2025 en Journal of Sports Medicine and Physical Fitness analizó 102 lesiones durante cuatro temporadas (2020-2024) en un equipo de ACB y registró una incidencia de 5,85 lesiones por cada 1.000 horas de exposición. Una cifra que ayuda a entender hasta qué punto los problemas físicos condicionan una temporada.

Otro estudio, “Epidemiology of injuries in professional basketball: six seasons of data”, que analizó a jugadores profesionales durante seis temporadas, deja un dato todavía más llamativo: los jugadores se lesionaron mucho más durante los partidos que durante los entrenamientos. La incidencia fue de 77,83 lesiones por cada 1.000 horas de competición, frente a 8,29 en los entrenamientos. Además, casi tres de cada cuatro lesiones (74,8%) afectaron a las piernas.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes?

Si hablamos de qué es lo que más se lesiona, los músculos tienen bastante protagonismo. El estudio realizado en un equipo ACB entre 2020 y 2024 situó las lesiones musculares en el 42% del total, por delante de otros tipos de problemas físicos. No es extraño si tenemos en cuenta la cantidad de esfuerzos explosivos que exige el baloncesto.

Y cuando ponemos el foco en las zonas del cuerpo, el tobillo aparece como uno de los grandes protagonistas. Un estudio publicado en Archivos de Medicina del Deporte, realizado con 554 jugadores de ACB durante las temporadas 2012-13 y 2013-14, encontró que el tobillo estaba detrás del 23,7% de las lesiones, mientras que la rodilla suponía un 16%.

¿Cuánto dinero cuestan las lesiones?

Una lesión no solo deja al equipo sin un jugador. También puede convertirse en un problema para las cuentas del club. El estudio de 2025 realizado en un equipo ACB calculó que las lesiones llegaron a representar el 6,5% del presupuesto en temporadas con una competición, mientras que el porcentaje fue del 4,5% cuando el equipo disputó dos competiciones.

Y aquí hay un detalle importante: no todas las lesiones cuestan lo mismo. Las bajas de más de 28 días son las que generan un mayor impacto económico. El club sigue teniendo que asumir el coste del jugador lesionado y, si la situación se alarga, puede verse obligado a buscar un sustituto. A eso hay que añadir el coste deportivo de perder a una pieza importante durante semanas o meses.

Los clubes ACB ponen remedios ante estas lesiones

Los clubes llevan años intentando adelantarse a las lesiones mediante el control de cargas, el trabajo de fuerza, la fisioterapia, la recuperación y el seguimiento individual de los jugadores. La idea es sencilla: saber cuánto está soportando cada jugador y detectar señales de fatiga antes de que el problema vaya a más. En una temporada con cada vez más partidos, prevenir una lesión y conseguir que un jugador llegue sano al tramo decisivo puede acabar siendo casi tan importante como cualquier fichaje.