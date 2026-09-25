Lorenzo Brown tiene destino lejos de la Euroliga y es el fichaje de lujo para el rico de Eurocup

El mercado del baloncesto europeo sigue dejando movimientos de primer nivel, con varios jugadores con experiencia en la Euroliga buscando nuevos destinos para esta temporada. Uno de los últimos movimientos afecta a un base internacional español que cambia de competición y afronta un nuevo reto lejos de la Euroliga.

Lorenzo Brown regresa a Israel con el Hapoel Jerusalén

Lorenzo Brown deja el Olimpia Milano para incorporarse al Hapoel Jerusalén en calidad de cedido hasta final de temporada. El base español regresa así a Israel, donde ya jugó con el Maccabi Tel Aviv entre 2022 y 2024 y se convirtió en una de las figuras del equipo, siendo incluido en el mejor quinteto de la Euroliga en 2023 y en el segundo mejor quinteto en 2024.

El movimiento supone además su salida de la Euroliga, ya que el Hapoel Jerusalén competirá esta temporada en la Eurocup. Brown, internacional con España y campeón del EuroBasket 2022, acumula experiencia en la NBA y en clubes como Estrella Roja, Fenerbahçe, UNICS Kazán, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos y Olimpia Milano.

¿Por qué Lorenzo Brown es un fichaje estrella para la EuroCup?

El proyecto del Hapoel Jerusalén supone para Brown una oportunidad para recuperar protagonismo en un contexto que conoce bien. El conjunto israelí necesitaba reforzar su dirección de juego ante la baja de Jared Harper, y contará con un base como Brown que acumula experiencia al máximo nivel europeo. Además, estará dirigido por Saša Obradović, un técnico que ya conoce al base de sus enfrentamientos en la Euroliga.

Su llegada es uno de los movimientos de mayor impacto de la Eurocup por el currículum del base y su experiencia internacional. La pasada temporada, sin embargo, tuvo un papel más reducido en el Olimpia Milano: disputó 12 partidos de Euroliga, con una media de 5,8 puntos y 2,7 asistencias. Con España, Brown debutó en 2022 después de obtener la nacionalidad y fue una de las piezas fundamentales en el título del EuroBasket de ese año, promediando 15,2 puntos y 7,6 asistencias en nueve partidos y entrando en el mejor quinteto del torneo.