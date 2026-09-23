Kawhi Leonard extiende dos años con Toronto por 115 millones de dólares

Era algo que se esperaba y ahora es oficial: Kawhi Leonard vuelve a firmar con los Raptors, apenas unos días después de haber sido traspasado al equipo.

Tal como se esperaba, Kawhi Leonard encamina su carrera hacia un final en Canadá. Con apenas 35 años, acaba de extender su contrato con los Raptors por dos temporadas, a cambio de 115 millones de dólares. Una cifra que se suma a los 50 millones de dólares que cobrará la próxima temporada.

ESPN precisa que hay una player option ligada a su segunda temporada (2028-29), pero ya queda vinculado a la franquicia canadiense hasta 2028. Y, por lo tanto, potencialmente hasta 2029, cuando tendrá 38 años.

Just in: Toronto Raptors All-NBA star Kawhi Leonard has agreed on a two-year, $115 million contract extension with the franchise, plus a player option for the 2028-29 season, his agent Harrison Gaines of SLASH Sports tells ESPN. pic.twitter.com/naqrW8jBV3 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026

Kawhi Leonard y los Raptors: un acuerdo sin sorpresas

Ninguna sorpresa, ya que Kawhi Leonard quería volver a firmar cuanto antes con Toronto, mientras que su llegada procedente de los Clippers es oficial desde hace apenas una semana. De hecho, aceptó cobrar 11 millones de dólares menos que el máximo, tras renunciar a su trade kicker.

Adquirido a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos primeras rondas de Draft, un intercambio de posiciones y dos segundas rondas de Draft, el doble MVP de las Finales ya puede concentrarse plenamente en el juego, tras un verano agitado marcado por distintas investigaciones (y sanciones) de la NBA relacionadas con el caso de los contratos ocultos.