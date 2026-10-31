Vidorreta, antes del Barça: “Acabo de cumplir 60 y me siento como si tuviera 50”

Txus Vidorreta, en una entrevista con Marca, dice que el Unicaja le ha rejuvenecido 10 años y pide un equipo al 80 % para ganar al Barça el domingo en el Carpena.

Txus Vidorreta llega a su primer Unicaja-Barça como entrenador local con la energía renovada. “Acabo de cumplir 60 y me siento como si tuviera 50”, aseguró el técnico del Unicaja en una entrevista con Marca publicada este viernes, a dos días de recibir al Barça en el Martín Carpena en la jornada 6 de la Liga Endesa.

El bilbaíno afronta su primera temporada en Málaga después de una década en Tenerife, y explicó así su decisión: “Siempre he estado motivado. Tenía la sensación de que en Tenerife había tocado techo, quería una nueva experiencia y apareció la opción de Málaga. Ha sido una motivación enorme. Le dije a Juanma que me han rejuvenecido 10 años”. Y añadió: “Vengo con mucho impulso y con enormes ganas de hacerlo bien cada semana para cumplir un ciclo largo en Málaga”.

“Estamos al 70 % y llevamos cinco victorias consecutivas”

Vidorreta puso cifra al momento del equipo, que suma un balance de 3-2 en la Liga Endesa, según la clasificación de la ACB. “No sé el porcentaje en el que estamos, pero tenemos una rotación corta, pero efectiva. Estamos al 70 % y llevamos cinco victorias consecutivas”, afirmó.

Para el domingo pide más: “A menos del 70 %, estuvimos cerca de ganar al Madrid. Tenemos que incrementar ese porcentaje y acercarnos al 80 % contra el Barcelona”. El Unicaja perdió 89-87 en la visita al Real Madrid en la primera jornada y ganó el pasado fin de semana en Lugo al Río Breogán (90-103), un partido que el técnico tomó como referencia en el tiro exterior: “La línea de tres puntos es fundamental y en Lugo anotamos diez triples al descanso. Es uno de los puntos que tenemos que mejorar”.

“Tienes que estar muy bien para ganar al Barcelona, pero con el factor Carpena, un muy buen Unicaja va a tener opciones de victoria seguro”, sentenció.

De recibir pitos a sentirse local en el Carpena

El técnico recordó sus visitas a Málaga como rival: “Cuando venía a Málaga, me pitaban, pero no tenía la sensación de que fuera una situación hostil”. Ahora, explicó, el ambiente es otro: “En el partido contra Andorra, percibí que me aplaudían en la presentación. A la gente le empieza a molar tener a Txus de local y no de visitante”. Incluso con el himno del club: “Tarareo el himno leyendo, pero me lo voy a aprender”.

“Estoy deseando vivir ese partido. Jugar contra el Madrid o el Barcelona en cualquier campo significa que hay un ambiente extra. Va a ser la primera vez, desde hace muchos años, que lo haga en un campo, como local, de más de 10.000 espectadores”, dijo sobre el duelo del domingo, que será el partido número 150 entre los dos clubes.

Willy Hernangómez y Kevin Knox

Sobre Willy Hernangómez, Vidorreta fue claro: “El encaje de Willy está siendo buenísimo. Está haciendo todo lo posible por adaptarse a nuestro plan, aunque tiene altibajos”. Del choque ante el Barça, apuntó: “Quiere hacer un gran partido siempre, pero especialmente ante los grandes rivales. Para él no es un partido más”.

También habló del fichaje de Kevin Knox, número 9 del Draft de 2018: “Kevin Knox es un muy buen jugador y puede jugar de cuatro aquí en Europa. Es un gran anotador y tiene mucha presencia”. Knox no entra en los planes para el domingo: en la rueda de prensa previa del viernes, recogida por AS, Vidorreta explicó que, si no hay ninguna adversidad, “para el domingo y el martes contamos con la plantilla actual”, y que el alero llegará a Málaga el domingo por la tarde-noche.

El Unicaja recibe al Barça el domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Martín Carpena, en la jornada 6 de la Liga Endesa.