¡Un pívot titular! El Barça Basket sale derrotado, pero con refuerzo en la pintura

El Barça Basket se midió a un poderoso Zalgiris Kaunas en un encuentro Euroliga por todo lo alto. Los lituanos han conformado un roster verdaderamente temible, pero los de Sekulic pudieron dar la cara. Una de las grandes preocupaciones culés para competir al más alto nivel es la pintura. Josh Nebo, Olek Balcerowski y Makoundou no convencían en primera instancia.

El Barça Basket encuentra a su pívot titular del más alto nivel Euroliga

Uno de los grandes desafíos que planteaba el duelo Euroliga frente a Zalgiris Kaunas era frenar Jonas Valanciunas. El center es posiblemente el cinco más poderoso de la competición. El Barça Basket llegaba al encuentro sin Yoan Makoundou, con Josh Nebo saliendo de lesión y con un Olek Balcerowski que trataba de hacerse valer. En este sentido, el polaco parece haberse sacudido las dudas.

Na dobranoc Olek Balcerowski zabija komara Valanciunasowi.



Jednak jego Barca przegrywa z Zalgirisem 81:88.

(Z Instagrama fcbbasket) pic.twitter.com/SagxWPrwFS — Kasia Krajniewska (@Owca89) October 9, 2026

Muchos no veían a Olek Balcerowski como un pívot titular para el Barça Basket. En principio llegó con la vitola de jugador de rol, un poco para suplir la salida de Youssoupha Fall. Sin embargo, las ausencias han ido dándole minutos y el polaco está demostrando tanto en ACB como en Euroliga estar más que preparado. En su duelo contra Jonas Valanciunas demostró poder mirarle a la cara y dejó varias acciones que levantaron al Palau.

¿Y si el verano no fue tan malo?

Muchos valoraron el mercado de fichajes del Barça Basket como insuficiente. La ristra de pívots parecía no estar llamada a imponerse en Euroliga. Olek Balcerowski venía de varios cursos discretos y Josh Nebo y Yoan Makoundou son dos jugadores que arrastran problemas físicos. Por otro lado, la salida de Moses Wright, un jugador al que sí se tenía como élite en la competición, salió por la puerta de atras zarandeando la moral culé.

La realidad es que el Barça Basket ha dejado sus más y sus menos en Euroliga. Sin embargo, mucho peor le está yendo Moses Wright en Olimpia Milano, que aún no conoce la victoria. Por otro lado, Olek Balcerowski, que además es cupo, recuerda más a aquel jugador que echó la puerta abajo en Gran Canaria, que al center de estas temporadas de Unicaja o Panathinaikos.