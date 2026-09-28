Balcerowski, del ‘no’ del Real Madrid a querer ser protagonista en el Barça Basket

Olek Balcerowski fue uno de los grandes nombres propios de la primera jornada de la Liga Endesa 2026-27. El pívot polaco, nacido en Świdnica y de 25 años, firmó una actuación sobresaliente con 21 puntos, seis rebotes y 30 créditos de valoración, en lo que apunta a ser uno de los partidos más destacados de su carrera profesional. Balcerowski, que aterrizó este verano en el Barça Basket procedente del Unicaja Málaga, irrumpió así con fuerza en su nueva etapa azulgrana.

En busca de ser protagonista en el Barça Basket

Balcerowski fue uno de los once fichajes realizados por el Barça Basket durante el verano y el inicio de la temporada le ha situado de forma inesperada como la principal referencia del equipo en el puesto de cinco. Las molestias de Josh Nebo y las lesiones de Yoan Makoundou y Tosan Evbuomwan han reducido las opciones de la rotación interior azulgrana, otorgando al pívot polaco un protagonismo inmediato en los primeros partidos oficiales.

En el estreno ante Anadolu Efes de Euroliga, Balcerowski ya disfrutó de un papel importante, con 25 minutos en pista en los que aportó 11 puntos y cuatro rebotes. Sin embargo, fue ante Leyma Coruña cuando dio un paso al frente con una actuación imponente, convirtiéndose en una auténtica carta de presentación. El pívot polaco dejó claro que quiere hacerse un hueco importante en la rotación del nuevo Barça Basket de Sekulic y asumir un papel protagonista desde el inicio de la temporada.

Balcerowski y el no del Real Madrid

La historia de Balcerowski con el baloncesto comenzó de forma curiosa. Hasta los nueve años practicó natación, pero su altura —ya era el más alto de su clase— le llevó al baloncesto, donde tuvo que entrenarse con chicos mayores porque en su ciudad ni siquiera había inicialmente un equipo de su categoría.

Con apenas 14-15 años, un agente lo descubrió en un campeonato en Polonia y le abrió las puertas del baloncesto español. Probó con Sevilla y Real Madrid, aunque finalmente fue Gran Canaria quien apostó por él. Llegó solo a España y tuvo que adaptarse al idioma, los estudios y una nueva vida en una residencia para jóvenes jugadores. Aquel viaje desde Polonia, con prueba incluida en Real Madrid bajo un intenso calor, fue el primer capítulo de una aventura que acabaría llevándole hasta el Barça Basket, con pasos anteriores en KK Mega, Panathinaikos y Unicaja Málaga.

Pasión por el arte y los tatuajes

Los tatuajes de Balcerowski esconden una pasión por el arte que va mucho más allá de la estética. El pívot polaco ha convertido buena parte de su cuerpo en un particular recorrido por el arte renacentista, con referencias a figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Una afición que refleja su interés por la pintura, la escultura y la historia del arte, y que ha hecho de su piel otro espacio donde expresar su personalidad.