Guerra abierta por Konchar: un tercero de Euroliga toma la delantera y complica los planes del Real Madrid

Aunque la rumorología del mercado de fichajes se ha ralentizado en las últimas semanas, el nombre de John Konchar sigue acaparando todas las miradas en el baloncesto europeo. Sin equipo en la NBA, el alero de West Chicago se ha convertido en una pieza codiciada por varios grandes de la Euroliga, entre ellos el Real Madrid, que lo mantiene en su lista de objetivos. Sin embargo, a la pugna se ha sumado un nuevo pretendiente y, según las últimas informaciones, habría un club europeo que ya tiene muy avanzadas las negociaciones para hacerse con sus servicios.

Tres equipos Euroliga luchan por Konchar

La grave lesión de Gaby Deck, que estará unos cinco meses apartado de las pistas, ha obligado al Real Madrid a reestructurar su planificación deportiva. Entre las alternativas que maneja la entidad blanca destaca John Konchar, alero cortado por los New York Knicks hace dos semanas y cotizado en el mercado europeo. Sin embargo, la carrera por el estadounidense se complica: según adelanta el periodista Matteo Andreani, el Maccabi Tel Aviv irrumpe con fuerza en la puja, al tiempo que Olympiacos se mantiene firme en la pelea para incorporarlo al esquema táctico de Georgios Bartzokas.

Maccabi Tel Aviv is also following the situation of John Konchar, I’m told. https://t.co/Z0fCIXO0gg — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 14, 2026

De entre todos los pretendientes, el vigente campeón de la Euroliga es quien parece más cerca de hacer viable la incorporación de John Konchar. El conjunto del Pireo busca apuntalar la posición de ‘tres’ y, sobre todo, sumar amenaza desde el tiro exterior. En pleno ecuador de octubre, el alero estadounidense emerge como una de las piezas más atractivas del mercado, dejando de momento al Real Madrid y al Maccabi Tel Aviv en posición de expectativa.

¿Primera experiencia en Euroliga?

Tras completar su etapa universitaria en los Mastodons de Purdue Fort Wayne (2015-2019), John Konchar ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en las filas de los Memphis Grizzlies. En sus siete temporadas en la NBA, el alero ha disputado 363 partidos de fase regular y 18 de playoffs, acumulando unas ganancias cercanas a los 21 millones de dólares. Ahora, a sus 30 años, el estadounidense se encuentra ante la oportunidad de dar un giro a su carrera y emprender su primera aventura en el baloncesto internacional.

Aunque John Konchar apura sus opciones para conseguir un nuevo contrato en la NBA, el margen de maniobra es cada vez más estrecho. A escasos días del arranque de la temporada regular, la prioridad en los despachos de la liga norteamericana no pasa por incorporar nuevos refuerzos para apuntalar las plantillas, sino por realizar descartes para aligerar los rosters y amoldarse al límite de 15 fichas permitidas.