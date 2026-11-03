El Real Madrid reclama la vuelta de Eli John Ndiaye al Joventut

El Real Madrid ha pedido oficialmente al Joventut el regreso de Eli John Ndiaye, según Badalona Comunicació, en plena crisis de lesiones antes de recibir al Panathinaikos.

El Real Madrid ha reclamado oficialmente al Asisa Joventut la vuelta de Eli John Ndiaye, cedido en Badalona, según informó el periodista Xavi Ballesteros en Badalona Comunicació y recogió AS. El equipo blanco busca reforzar el puesto de ala-pívot en plena crisis de lesiones, a las puertas de recibir al Panathinaikos en la Euroliga este miércoles 4 de noviembre.

Según esa información, publicada este lunes, “el Real Madrid ya ha reclamado hoy oficialmente al jugador al Asisa Joventut”. Se trata de una petición: la reincorporación del ala-pívot de 22 años y 2,04 metros no es inmediata y depende de los plazos que fija su contrato de cesión, firmado hace un mes y medio.

La cláusula de las dos lesiones en su puesto

Según desvela la noticia, uno de los requisitos para que el Real Madrid pudiera pedir el regreso de Ndiaye era que hubiera dos lesionados de larga duración en su posición, y esa condición se cumple con las bajas de Gabriel Deck y Mario Jantunen. El club blanco perdió al finlandés por la lesión que sufrió ante el Fenerbahçe, y en esa zona de la pista tampoco está disponible Usman Garuba.

El contrato fija el 15 de noviembre como fecha para la vuelta, de modo que Ndiaye podría seguir en Badalona hasta el sábado 14 de noviembre, cuando la Penya recibe al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa. Si el club verdinegro diera su visto bueno antes, la incorporación se podría adelantar. El Joventut, según AS, está pendiente del complicado fichaje de Jabari Parker.

Ndiaye promedia con el Joventut 8 puntos (41,7% en triples), 3,5 rebotes y 7,5 de valoración en 20:35 minutos en seis partidos de la Liga Endesa, según los datos que recoge AS. En la Champions League de la FIBA suma 6,5 puntos y 5 rebotes en dos encuentros. En septiembre, antes de salir cedido, fue importante en la conquista de la Supercopa con el Real Madrid.

Pedro Martínez ya había abierto la puerta

El entrenador madridista se pronunció el domingo, tras la victoria ante el Recoletas San Pablo Burgos: “Nos gustaría ver la posibilidad de recuperarlo, pero no es algo que vaya a pasar seguro. Es un chico que hizo la pretemporada con nosotros, es uno de los nuestros, aunque ahora tiene contrato con otro equipo y no sé si será posible. Obviamente, nos gustaría incorporarlo. Si no puede ser, tiraremos para adelante”, afirmó Pedro Martínez, según recogió AS.

En el perímetro, la posible cesión de Max Shulga lleva semanas sobre la mesa y varios equipos se han interesado por el escolta ucraniano, pero el club se inclina ahora por su continuidad en la plantilla, según el mismo diario.

Maledon, Nick Smith y Campazzo, en el aire

La enfermería condiciona la cita europea. Theo Maledon es, en principio, baja ante el Panathinaikos, mientras que la presencia de Nick Smith Jr., que mejora de sus problemas en la fascia plantar del pie derecho, y de Facundo Campazzo está en el aire. Del base argentino, Pedro Martínez dijo el domingo que “tiene una lesión”, aunque el club no ha emitido parte médico.

Si se confirma la baja de Campazzo, el Real Madrid sumaría seis lesionados en una plantilla de 17 jugadores.

El Real Madrid recibe al Panathinaikos este miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena. Aquí tienes el horario y dónde ver el Real Madrid-Panathinaikos.