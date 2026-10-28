El Real Madrid gana 86-104 al Baskonia con Maledon al frente y Pedro Martínez avisa: “No nos creemos superiores a nadie”

El Real Madrid gana 86-104 en Vitoria con 19 puntos de Maledon, suma su novena victoria seguida y Pedro Martínez avisa: “No nos creemos superiores a nadie”.

El Real Madrid ganó 86-104 al Kosner Baskonia en el Fernando Buesa Arena en la octava jornada de la Euroliga, disputada el martes 27 de octubre, con Theo Maledon como máximo anotador (19 puntos y 6 asistencias). Es la novena victoria seguida del equipo de Pedro Martínez, según Marca, y deja su balance europeo en 5-3. El técnico, en la sala de prensa de Vitoria, rebajó la euforia: “No nos creemos superiores a nadie”.

El Real Madrid viajó a Vitoria con la baja de Nick Smith Jr., y el Baskonia de Velimir Perasovic recibió a su rival con tres jugadores importantes lesionados, como recordó el propio Pedro Martínez. Ante 8.136 espectadores, el conjunto blanco firmó 30 puntos en el primer cuarto y superó los 100 por segunda jornada consecutiva en la Euroliga, después de los 113 puntos y el récord de 21 triples ante el Maccabi.

Maledon, Tavares y un ataque coral

Según los datos de la Euroliga, Maledon terminó con 19 puntos (3 de 4 en triples y 4 de 5 en tiros libres), 4 rebotes, 6 asistencias y 16 de valoración en 22 minutos, con el mejor más/menos del partido (+24). Walter Tavares fue el jugador más valorado (22), con 10 puntos, 12 rebotes y 3 tapones.

Seis jugadores del Real Madrid alcanzaron los dobles dígitos:

Theo Maledon: 19 puntos y 6 asistencias.

Timothé Luwawu-Cabarrot: 14 puntos.

Mikael Jantunen: 13 puntos, con 4 de 4 en tiros de dos.

Damian Jones: 13 puntos y 5 rebotes.

Andrés Feliz: 12 puntos.

Walter Tavares: 10 puntos y 12 rebotes.

El equipo blanco anotó 12 de 29 triples, repartió 22 asistencias por las 17 del Baskonia, ganó el rebote por 44 a 36 y sumó 123 de valoración por 83 de su rival. En el Baskonia, A.J. Lawson (17 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración) y Kobi Simmons (17 puntos) fueron los máximos anotadores; Damion Baugh sumó 10 puntos y 8 asistencias.

Pedro Martínez: “Hemos cumplido con nuestra obligación”

El técnico del Real Madrid valoró el partido en declaraciones recogidas por AS: “Un partido bueno para nosotros. Hemos compartido bien el ataque, leyendo bien las defensas del Baskonia y hemos hecho un buen trabajo ofensivo. En defensa hemos sufrido mucho porque ellos no se han venido abajo”.

Martínez reconoció que el estado del rival les favoreció: “Su situación no es buena, con tres jugadores lesionados, y hay veces que tienes la suerte de cara. Es algo que no dependía de nosotros pero está claro que nos ha favorecido”. Y avisó a los suyos: “Estamos respetando a los rivales y no por estar en dinámica buena hay que pensar que vamos a ganar todos los partidos”.

“Con otro Baskonia las dificultades serán mucho mayores”, añadió, según Mundo Deportivo. Sobre el club vitoriano, en el que trabajó, dijo: “Cuando tengan salud volverán a ser un equipo muy peligroso, tienen jugadores muy buenos y con una gran mentalidad. Hay que tenerles respeto”.

El Real Madrid encadena cinco triunfos europeos tras empezar 0-3

Según los datos de la Euroliga, el Real Madrid perdió sus tres primeros partidos (ante Dubai, Anadolu Efes y Hapoel Tel Aviv) y desde entonces ha ganado los cinco siguientes: Partizan, Olimpia Milano, ASVEL, Maccabi y Baskonia. Con 5-3, está a dos victorias del líder, el Panathinaikos (7-1), y a una del Valencia Basket y el Fenerbahçe (6-2), a falta de los cuatro partidos de la jornada que se juegan este miércoles.

El Baskonia, con 1-7, comparte el último puesto con el Olimpia Milano y suma cinco derrotas seguidas en la Euroliga. La noche estuvo marcada también por la protesta de la afición baskonista, que, según Marca, silbó al palco y mostró pañuelos blancos antes del inicio del partido.

El Real Madrid recibe al Fenerbahçe el jueves 29 de octubre a las 20:45 horas en la novena jornada de la Euroliga; el Baskonia visita al ASVEL el viernes 30 de octubre a las 20:00 horas.