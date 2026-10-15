¡Baskonia es una silla eléctrica! Los datos que reflejan un problema profundo en el banquillo

Baskonia vuelve a cambiar de entrenador tras la destitución de Paolo Galbiati, una decisión que ha sorprendido a muchos aficionados y que evidencia un problema de continuidad enquistado en el club desde hace ya más de una década. Desde noviembre de 2012, 14 etapas de entrenadores en casi 14 años y ninguno ha logrado completar dos temporadas consecutivas al frente del equipo.

Galbiati, la enésima destitución en un Baskonia con un problema de raíz

Baskonia arrastra un problema estructural en su banquillo que va mucho más allá de la reciente destitución de Paolo Galbiati. Desde noviembre de 2012, cuando Dusko Ivanovic fue cesado, la entidad vitoriana ha recurrido a 14 etapas de entrenadores en casi 14 años, contando las distintas veces que algunos técnicos han regresado. En este periodo, ninguno ha conseguido completar dos temporadas consecutivas al frente del equipo.

Velimir Perasovic, nuevo entrenador de Kosner Baskonia



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El listado de técnicos que han pasado por el banquillo azulgrana refleja la magnitud del problema. Tras Ivanovic llegaron Zan Tabak y Sergio Scariolo, seguidos por Marco Crespi, cuyo relevo fue su ayudante Ibon Navarro. Posteriormente, Velimir Perasovic, Pablo Prigioni y Pedro Martínez asumieron el mando, antes de que el propio Perasovic regresara. Después volvieron Ivanovic y otros entrenadores como Neven Spahija, Joan Peñarroya y Pablo Laso, hasta llegar a Galbiati.

La inestabilidad del Baskonia va más allá de los títulos

El caso de Dusko Ivanovic resume buena parte de esta tendencia. El técnico montenegrino, una de las figuras más laureadas de la historia del Baskonia, ha vivido cuatro etapas en Vitoria, con regresos que en algunos momentos sirvieron para recuperar la competitividad del equipo. También hubo proyectos que terminaron antes de lo previsto, como el de Prigioni, que dimitió en octubre de 2017, o el de Peñarroya, destituido en octubre de 2023. La apuesta por Pablo Laso parecía ofrecer una oportunidad de continuidad gracias a un contrato de tres temporadas, pero su etapa se limitó a una campaña. Galbiati, por su parte, llegó a conquistar la Copa del Rey, aunque los malos resultados europeos al comienzo de este curso precipitaron su salida.

La cuestión de fondo es cómo puede construir el Baskonia un proyecto duradero si cada nuevo entrenador debe empezar prácticamente desde cero. Los cambios de técnico pueden responder a los resultados deportivos, pero su repetición también obliga a revisar la planificación de las plantillas, los criterios de contratación y la paciencia de la dirección deportiva.

Perasovic, que afronta su cuarta etapa en el conjunto vasco, hereda ahora el reto de mejorar el rendimiento del equipo y, al mismo tiempo, romper una dinámica que lleva casi tres lustros instalada en el club. Actualmente, el Baskonia es colista de la Euroliga, con un balance de una victoria y cuatro derrotas, mientras que lidera la Liga Endesa con tres triunfos en tres jornadas.