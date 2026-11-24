El director deportivo del Baskonia respalda a Perasovic en la presentación de Smits y Kamenjas, anuncia otro refuerzo y niega las cifras publicadas sobre el traspaso de Perrin.

El Kosner Baskonia presentó este lunes en Vitoria a sus dos nuevos interiores, el letón Rolands Smits y el bosnio Kenan Kamenjas, en una jornada en la que habló también el director deportivo, Félix Fernández. El responsable baskonista respaldó al entrenador: “Hay confianza en Perasovic”, afirmó, con el equipo colista de la Euroliga y a dos días de recibir al Anadolu Efes de Pablo Laso.

Félix Fernández, según recoge AS, anunció además que la plantilla todavía no está cerrada. “Va a llegar otro refuerzo más y con la vuelta de los lesionados, esperamos volver a ser competitivos”, señaló el director deportivo.

Las palabras llegan en el peor momento europeo del club vitoriano. El Baskonia es último en la Euroliga con un balance de 1-12 y encadena diez derrotas consecutivas, la última por 100-81 en Múnich ante el Bayern.

Félix Fernández niega las cifras publicadas sobre Perrin

El director deportivo se refirió también al fichaje de Zacharie Perrin, el interior francés que el Baskonia hizo oficial este lunes tras cerrar su traspaso con el iLERNA Lleida y que firma hasta 2030. Félix Fernández rechazó las cantidades que se han publicado sobre la operación: “Para nada se van a pagar las cantidades que están saliendo por ahí, son cifras muy diferentes”, deslizó.

Ninguno de los dos clubes ha hecho pública la cantidad del traspaso. Perrin, de 22 años y 2,08 metros, será presentado este martes por la mañana, según AS.

Smits: “Fui a China porque quería probar esa experiencia”

Smits explicó en su presentación por qué ha vuelto al baloncesto europeo. “Estoy muy contento de formar parte de un gran club como el Baskonia, con tanta historia. Voy a darlo todo por este equipo para conseguir el mayor número de victorias. Fui a China porque quería probar esa experiencia pero me di cuenta de que eso no era para mí”, dijo el letón.

Kamenjas, que ha llegado cedido por el Dubai BC, ya ha dejado su huella en la Liga Endesa. El interior bosnio fue nombrado MVP de la jornada en la Liga Endesa y promedió 17,3 puntos y 27 de valoración en los partidos de la pasada semana, según AS.

“Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y conseguir grandes cosas. Estoy muy contento de estar aquí, me he sentido como en mi casa desde el primer día”, afirmó Kamenjas.

Tres refuerzos para el juego interior

Con Smits, Kamenjas y Perrin, el club suma tres interiores para la posición en la que Perasovic pedía “un buen pívot” a principios de mes. El mercado no ha sido sencillo: el Baskonia tuvo que recurrir a la cesión de Kamenjas desde Dubái, según Encestando.

El Anadolu Efes de Laso, antes del parón FIBA

El próximo rival es el Anadolu Efes, que llega decimotercero en la Euroliga con un balance de 6-7. Lo dirige Pablo Laso, que fue entrenador del Baskonia y con el que el club tuvo que pactar su desvinculación el año pasado.

Después del partido llegará el parón por las ventanas FIBA. Según AS, Joksimovic será el único jugador de la plantilla que se marchará con su selección, Eslovenia, mientras el resto aprovechará las semanas sin competición para asimilar mejor los conceptos de Perasovic.

El Kosner Baskonia recibe al Anadolu Efes este miércoles 25 de noviembre a las 20:30 horas en el Buesa Arena, en la jornada 14 de la Euroliga.