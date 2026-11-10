Perasovic espera “un buen pívot” en los próximos días: el Baskonia recupera a Kurucs y tiene en duda a Baugh

Velimir Perasovic espera tener en los próximos días el pívot que busca el Baskonia. Kurucs vuelve para visitar al Partizan y Baugh es duda tras su golpe en Lleida.

Velimir Perasovic espera tener en los próximos días al pívot que el Kosner Baskonia busca desde hace semanas. “No sé si estará para mañana, pero sí que lo vamos a tener aquí en los próximos días”, afirmó este martes el entrenador croata, que recupera a Rodions Kurucs para visitar al Partizan en la Euroliga pero tiene en duda a Damion Baugh.

Perasovic: “Creo que está cerca”

El técnico azulgrana habló antes del entrenamiento matinal y no escondió las ganas de ver llegar el refuerzo, que según él será “un buen pívot”. “Llevo dos semanas pensando que llega y todos los días estoy mirando por la calle y no aparece, pero creo que está cerca”, bromeó, en declaraciones recogidas por Noticias de Álava.

El secretario técnico, Juan Pedro Cazorla, ya había reconocido que “20 operaciones no han fraguado”, según el mismo diario. El club quiere cerrar “dos o tres fichajes” para completar una plantilla de solo doce jugadores, con Tadas Sedekerskis y Marcio Santos de baja por lesiones musculares de varias semanas.

Kurucs vuelve y Baugh es duda para Belgrado

La buena noticia para el partido del miércoles es el regreso de Kurucs, recuperado de su lesión. “Él tenía una microrrotura que duró un poco más de lo esperado, algo similar a lo de Tadas Sedekerskis, pero mucho más leve. Ayer entrenó y si nos puede ayudar en Belgrado sería importante”, explicó Perasovic.

La mala es Baugh, que no ha podido entrenar desde el golpe que recibió el sábado ante el iLERNA Lleida. “Me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a poder entrenar hoy y ahora me dicen que no puede y que le duele bastante, así que no puedo predecir si estará en Belgrado porque contaba con él este martes”, lamentó el entrenador.

Faried, al límite por la falta de interiores

La escasez de hombres altos castiga a Kenneth Faried, que jugó 27 minutos en la victoria en Lleida (93-98). “Para nosotros lo ideal sería que jugara muchos menos minutos, intenso, y darlo todo durante ese tiempo, pero el problema es que tiene que estar, no tenemos otro”, reconoció Perasovic.

El croata sí tuvo elogios para Stefan Joksimovic, protagonista ya en su primera victoria en el banquillo: “Estamos hablando de un futuro jugador NBA”, dijo.

800.000 euros por los despidos de Laso y Galbiati

El refuerzo llega en un momento delicado también en lo económico. Según El Correo, las salidas de Pablo Laso y Paolo Galbiati le cuestan al club 800.000 euros en indemnizaciones: 500.000 pactados con Laso, que cumplió una de sus dos temporadas garantizadas, y 300.000 con Galbiati, despedido el 14 de octubre y con quien el acuerdo quedó cerrado la semana pasada.

El Baskonia es tercero en la Liga Endesa con 5-2, pero suma una sola victoria en diez jornadas de Euroliga. Visita al Partizan de Joan Peñarroya el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas, (horario y dónde ver el partido), y el domingo 15 recibe al líder, el Real Madrid, a las 19:00 horas en la jornada 8 de la Liga Endesa.