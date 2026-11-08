El Baskonia gana en Lleida (93-98) con 25 puntos de Simmons y encadena dos victorias en la Liga Endesa

El Baskonia gana 93-98 en Lleida tras ver cómo el iLERNA levantaba 22 puntos de desventaja: Kobi Simmons, con 25 puntos, da a Perasovic su segunda victoria liguera seguida.

El Kosner Baskonia ganó el sábado 7 de noviembre en la pista del iLERNA Lleida por 93-98, en la séptima jornada de la Liga Endesa, y encadena su segunda victoria liguera seguida con Velimir Perasovic en el banquillo. El equipo vitoriano llegó a mandar por 22 puntos, el Lleida empató en el último cuarto y un triple de Kobi Simmons en el último minuto devolvió la ventaja a los visitantes.

Simmons, 25 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración

Según los datos de la ACB, Kobi Simmons fue el máximo anotador y el jugador más valorado del Baskonia, con 25 puntos, 7 asistencias y 27 de valoración. Stefan Joksimovic añadió 15 puntos, Duarte y AJ Lawson sumaron 12 cada uno y DJ Stewart y Frisch, 11. Perasovic utilizó a nueve jugadores en el Barris Nord.

El Baskonia ganó los tres primeros cuartos (20-27, 19-27 y 23-24) y se marchó al descanso con 39-54. La máxima diferencia, de 22 puntos, llegó en el minuto 24 (43-65). El Lleida ganó el último cuarto por 31-20: se puso a cuatro puntos en el minuto 35 (82-86) y empató a 91 a falta de un minuto. El triple de Simmons y dos tiros libres de Stewart cerraron el 93-98.

Batemon anota 29 puntos en la sexta derrota seguida del Lleida

En el iLERNA Lleida, James Batemon firmó 29 puntos, 2 asistencias y 29 de valoración. Zacharie Perrin anotó 16 puntos, Shurna 11 y Ejim 10. El equipo de Gerard Encuentra, que no contó con Diagné según AS, suma seis derrotas seguidas en la Liga Endesa y tiene un balance de 1-6: su única victoria llegó en la primera jornada, en la pista del Valencia Basket (100-105). El partido se jugó ante 5.644 espectadores.

Perrin era uno de los nombres propios del encuentro. Según la crónica de la agencia EFE publicada por la ACB, el Baskonia ha realizado esta temporada varias ofertas para hacerse con sus servicios. AS, que también se refiere a las negociaciones del club vitoriano por el jugador, informa de que Perrin terminó el partido con molestias en el gemelo.

Un 5-2 en la Liga Endesa y el último puesto en la Euroliga

La victoria en Lleida llega seis días después del 106-83 al Manresa, que dio a Perasovic su primera victoria tras siete derrotas seguidas entre la ACB y la Euroliga, una racha que se había alargado con la derrota ante el ASVEL en Villeurbanne. Con dos triunfos seguidos, el Baskonia tiene un balance de 5-2 en la Liga Endesa, donde sus únicas derrotas llegaron en las jornadas 4 y 5, ante La Laguna Tenerife (82-77) y el Valencia Basket (84-75).

En la Euroliga, el panorama es distinto. El equipo vitoriano perdió el jueves 5 de noviembre en la pista del Fenerbahçe (84-65) y, según la clasificación de la Euroliga, es último con una victoria y nueve derrotas tras diez jornadas.

Partizan y Real Madrid, próximos rivales

El Lleida recibirá al Kids&Us Manresa en la octava jornada de la Liga Endesa el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas.

El Baskonia visitará al Partizan de Joan Peñarroya en la jornada 11 de la Euroliga el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas, y el domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, recibirá al Real Madrid en el Buesa Arena en la octava jornada de la Liga Endesa.