El Baskonia cae ante el ASVEL (94-79) y suma siete derrotas seguidas; Perasovic: “No nos podemos hundir en el desánimo”

El Baskonia pierde 94-79 en la pista del ASVEL, encadena siete derrotas entre Liga Endesa y Euroliga y Perasovic sigue sin ganar en seis partidos en el banquillo.

El Baskonia perdió este viernes 94-79 en la pista del LDLC ASVEL, en la novena jornada de la Euroliga, y suma siete derrotas seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga. Velimir Perasovic, que sigue sin ganar en sus seis partidos desde que volvió al banquillo vitoriano, admitió tras el partido: “Evidentemente es muy duro perder tantos partidos seguidos”.

El equipo vitoriano cae a un balance de 1-8 en la Euroliga, el peor de la competición junto al del Armani Milán, y encadena seis derrotas europeas consecutivas desde el 84-92 ante el Besiktas del 9 de octubre. Su última victoria fue el 93-73 al Joventut del 11 de octubre en la Liga Endesa, con Paolo Galbiati.

Mills y Washington castigan desde el primer cuarto

El Baskonia arrancó por delante (10-12), pero el ASVEL cerró el primer cuarto con un 26-16 y llegó al descanso con diez puntos de ventaja (49-39). Los de Perasovic se acercaron a seis en el tercer cuarto, con un 63-57, y el equipo de Tony Parker respondió hasta el 75-59. Un 6-0 al inicio del último periodo dejó la diferencia en 22 puntos (81-59).

Tyty Washington Jr. firmó 21 puntos con 7 de 7 en tiros de dos y 29 de valoración, y Patty Mills anotó 20 con 5 de 7 en triples, según la estadística oficial de la Euroliga. El ASVEL acertó 12 de 26 triples; el Baskonia, 4 de 22, y se sostuvo con los tiros libres (23 de 29) y 18 rebotes ofensivos. Kenneth Faried fue el mejor de los vitorianos, con 17 puntos, 8 rebotes y 29 de valoración, por delante de Marcio Santos (13 puntos) y Kobi Simmons (12).

El Baskonia viajó con 11 jugadores, dos de ellos júnior que no llegaron a jugar, y sin Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs ni Duarte, todos lesionados.

Perasovic: “No nos podemos hundir en el desánimo”

“Hemos tenido buena actitud, pero no es suficiente. Ellos han jugado físico y tienen muchos manejadores capaces de crear sus tiros de la nada y anotar en el uno contra uno, que es muy importante en el baloncesto actual y es algo que nos ha faltado a nosotros”, lamentó Perasovic tras el partido, en declaraciones recogidas por Noticias de Álava.

El técnico croata explicó que el partido se torció pronto: “Después ha sido todo el rato remar. También hemos cometido muchos fallos en los últimos segundos de las posesiones”. Entre las causas de la racha citó también la cantidad de partidos fuera de casa y el nivel de los rivales, aunque no lo puso como excusa. “Evidentemente es muy duro perder tantos partidos seguidos, pero no hay otra. Tenemos que levantarnos y pensar en el siguiente. No nos podemos hundir en el desánimo”, concluyó.

Un día de dudas sobre Querejeta y un mercado abierto

La derrota cerró un día agitado en Vitoria. Según AS, el presidente Josean Querejeta está dolido por la pañolada y los insultos que recibió desde la grada del Buesa Arena durante el partido ante el Real Madrid del martes, y a lo largo del día trascendió que se planteaba dejar la presidencia. El mismo diario añadió por la tarde que en Vitoria se da por hecho que seguirá al frente del club, que preside desde 1987.

En lo deportivo, el club sondea el mercado: el Baskonia busca al menos dos fichajes, con Jabari Parker como opción y una oferta por Roman Sorkin que el Maccabi rechazó, según AS. Perasovic ya había reclamado refuerzos tras perder en Valencia, cuando el equipo sumaba la racha de seis derrotas que igualaba su peor serie en doce años.

El Baskonia recibe al Kids&Us Manresa en el Buesa Arena el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas, en la sexta jornada de la Liga Endesa. En la Euroliga visita al Fenerbahçe el jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas, en la décima jornada.